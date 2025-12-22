‘벨라1’, 美 재무부 제재 대상 유조선

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 해안경비대가 베네수엘라 인근 공해에서 유조선 1척을 추적 중이라고 로이터와 블룸버그 통신 등이 21일(현지시간) 보도했다.

로이터에 따르면 미국 정부 당국자는 이날 “미국 해안경비대가 베네수엘라의 불법적인 제재 회피에 관여한 제재 대상 ‘암흑선단’(dark fleet) 소속 선박 한 척을 추적하고 있다”며 “해당 선박은 허위 깃발을 달고 항해 중이며, 사법적 나포 명령이 내려진 상태”라고 밝혔다.

영국의 해상 위기 관리 단체인 뱅가드(Vanguard)와 미국 해상 경비 당국의 한 소식통은 로이터에, 미국이 추적 중인 선박의 이름이 ‘벨라1’(Bella 1)이며 미국 재무부의 제재 대상 명단에 포함된 유조선이라고 전했다. 블룸버그 통신은 이 선박이 원유 선적을 위해 베네수엘라로 향하던 중이었다고 보도했다.

파나마 국기를 달고 있는 ‘벨라1’은 지난 2021년 베네수엘라산 원유를 중국으로 수송한 바 있으며, 이란산 원유 수송 이력도 있다.

미군은 지난 10일 베네수엘라 근해에서 제재 대상 유조선인 ‘스키퍼’를 나포한 데 이어 20일 베네수엘라 연안에서 파나마 국적 유조선 ‘센츄리스’를 나포한 바 있다.

벨라1까지 나포할 경우 이달 들어 미국이 베네수엘라 관련 유조선을 3번째 나포하는 것이 된다. 카리브해 주변의 긴장은 더욱 고조될 전망이다.

트럼프 대통령은 지난 16일 베네수엘라 마두로 정권을 ‘외국테러단체’로 지정했다고 발표하면서, 베네수엘라를 오가는 제재 대상 유조선을 전면 차단하겠다고 밝히는 등 마두로 정권의 주요 ‘돈줄’인 석유 판매 수입을 강하게 압박하고 있다.