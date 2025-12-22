‘제트 핏’ 가벼운 무게에도 최대 180W의 흡입력 구현

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 가볍고 슬림한 디자인과 최대 180W의 흡입력으로 사용성을 크게 높인 무선 스틱 청소기 ‘제트 핏(Jet Fit)’ 신제품을 23일부터 판매한다.

삼성전자는 올해 상반기 세계 최고 흡입력과 AI 기능을 갖춘 ‘비스포크 AI 제트 400W’ 스틱 청소기를 출시한 데 이어, 역대 가장 가벼운 최경량 ‘제트 핏’ 스틱 청소기까지 선보이며 소비자 선택 폭을 넓혔다.

제트 핏은 손잡이와 브러시, 모터, 먼지통, 배터리 등 전체 구조를 효율적으로 재설계해 무게를 1.96㎏까지 줄였다.

브러시와 파이프를 분리한 핸디형 사용 시에는 1.18㎏에 불과해 선반 위나 창틀 등 높은 곳도 부담 없이 청소할 수 있다. 돌출부를 최소화한 슬림한 외관과 부드러운 고무 재질 손잡이를 적용해 사용 편의성도 강화했다.

경량화에도 불구하고 성능은 유지했다. 특허받은 초경량 구조의 디지털 인버터 모터를 적용해 모터 무게는 115g에 불과하지만 최대 180W의 흡입력을 구현했다. 경량형 배터리는 일반 모드 기준 최대 50분까지 작동한다.

신제품에는 얇고 가벼운 ‘액티브 슬림 브러시’가 적용돼 좁은 공간까지 손쉽게 청소할 수 있으며, 바닥에 밀착해 먼지를 효과적으로 끌어올리는 ‘더블 액션 클리닝’ 구조로 청소 성능을 높였다.

브러시에는 머리카락 엉킴을 줄이는 스크래퍼와 측면 LED(유기발광다이오드)도 적용됐다. 여기에 5중 필터 시스템을 통해 미세먼지를 99.999% 차단해 위생 성능도 강화했다.

스마트 기능도 눈에 띈다. 청소 중 멈춤 상태를 자동으로 감지해 동작을 조절하는 ‘스마트 모션 클리닝’ 기능을 새롭게 탑재했다. 사용자가 청소기를 내려놓으면 자동으로 대기 상태로 전환되고, 일정 시간이 지나면 전원을 차단해 배터리 소모를 줄인다.

손잡이에는 LCD(액정표시장치) 디스플레이를 적용해 흡입 강도, 사용 가능 시간, 충전 상태 등을 직관적으로 확인할 수 있도록 했다.

삼성전자는 일직선 구조의 슬림 디자인을 적용한 스탠딩 거치대를 함께 제공해 고객들이 더욱 간편하게 청소기를 보관하고 충전할 수 있게 했다.

물걸레·솔·틈새·침구 브러시 등 공간과 상황에 따라 조합해 사용할 수 있는 액세서리도 제공되며, 액세서리들은 스탠딩 거치대의 액세서리 홀더에 손쉽게 보관할 수 있다.

제트 핏은 새틴 그레이지와 새틴 블랙 두 가지 색상으로 출시되며, 출고가는 사양에 따라 69만9000원에서 79만9000원이다.

삼성전자는 오는 23일부터 31일까지 사전 판매를 진행하고, 삼성닷컴 구매 고객에게 멤버십 포인트 등 혜택을 제공한다.

문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 “더 가벼운 무선 청소기를 원하는 소비자들의 목소리를 반영해 가볍지만 강력한 흡입력을 제공하는 신제품을 개발했다”며 “지속적인 기술 혁신으로 최상의 무선 스틱 청소기를 선보여 소비자 선택폭과 만족도를 높일 것”이라고 말했다.

한편 삼성전자는 다음 달 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 ‘더 퍼스트룩(The First Look)’ 전시를 개최하고 최신 기술을 적용한 다양한 청소기 신제품을 선보일 계획이다.