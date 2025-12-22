- ‘2025년 공유재산 관리 분석‧진단’ 행정안전부 평가 결과

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 행정안전부 주관 ‘공유재산 관리 분석‧진단’ 평가에서 최우수 기관으로 선정됐다고 22일 밝혔다.

행안부는 전국 지자체를 대상으로 ▷공유재산 관리계획의 적절성 ▷공유재산 관리대장의 정비 ▷공유재산 실태조사의 운영 ▷유휴재산의 적극 활용(임대) 등 3개 분야, 9개 지표를 평가했다.

이는 효율적인 공유재산 관리와 지방재정 건전화에 중점을 둔 업무 전반에 대한 종합적인 평가로, 도는 합리적인 공유재산 관리를 목표로 3월에 공유재산 관리혁신 전담팀(TF)을 구성하는 등 적극 대응한 노력을 인정받았다.

주요 내용은 ▷공유재산 관리대장 100% 정비 ▷실태조사를 통한 무단점유 토지 발굴 ▷보존부적합 재산 관리 일원화 및 합리적 운용 등이다.

도는 이날 정부서울청사에서 개최된 ‘2025년 공유재산 우수 지방자치단체 시상식’에 참석해 최우수 기관상을 수상했으며, 특별교부세 4000만원을 받을 예정이다.

임성범 도 세정과장은 “앞으로도 공유재산을 정확하고 체계적으로 관리하고 활용함으로써 도정과 도민을 위해 사용될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.