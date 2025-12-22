4명에게 1인당 포상금 100만원, 지역화폐 시루로 지급

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)는 생활 속 안전위험요소 신고 활성화를 위해 안전신고 우수사례 신고자와 다수 신고자에게 안전 신고 포상금을 지급한다고 22일 밝혔다.

지난 11월 말 기준, 생활 속 안전위험요소에 대한 신고는 7400여건이 안전신문고를 통해 접수됐다. 이 가운데 우수사례 신고자 2명과 신고 실적이 많은 다수 신고자 2명 이렇게 총 4명이 안전신고 포상금 지급 심의위원회 심의를 거쳐 최종 선정됐다.

선정된 신고자에게는 1인당 100만원의 포상금이 지역화폐 시루로 지급되며, 포상금은 12월 23일부터 이달 말까지 전달될 예정이다.

시는 안전신고 포상금제 운용을 통해 시민들이 일상 속 위험 요소에 더욱 관심을 두고, 자발적으로 신고에 참여함으로써 지역사회 전반의 안전 수준을 높이는 데 이바지할 것으로 기대하고 있다.

아울러 시는 각종 홍보 매체와 시민 참여형 캠페인을 통해 안전신문고 이용 방법을 지속적으로 알리고, 시민 누구나 생활 주변의 위험 요소를 쉽고 편리하게 신고할 수 있도록 홍보를 강화해 나갈 방침이다.