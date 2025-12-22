[헤럴드경제=고승희 기자] ‘하이브의 상징’인 그룹 방탄소년단(BTS)이 소속사를 향한 아쉬움을 비쳤다.

방탄소년단은 지난 21일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스에서 단체 라이브 방송을 진행, 내년으로 다가온 컴백 계획을 언급했다.

리더 RM은 “2026년은 방탄소년단의 해로 가자. 진짜 큰 게 온다”고 했고, 제이홉도 “2026년은 우리에게 중요한 해”라고 강조했다. 그러면서 “벌써 2025년이 지났다는 게 믿기지 않는다”고 놀라워 하자 지민은 “이 시간대가 제일 괴롭다”고 했다.

두 사람의 이야기에 RM은 “우리 회사가 우리에게 조금 더 애정을 가져줬으면 좋겠다”고 아쉬움을 드러냈다. 맏형 진이 “그래도 이것저것 열심히 해주고 있지 않다“고 하자, RM은 “잘 모르겠다. 내가 이런 말 잘 안 하는데, 그냥 조금 더 우리를 보듬어줬으면 좋겠다”고 에둘러 표현했다.

앞서 멤버들은 지난 16일 라이브 방송에서도 컴백 시기에 대한 아쉬움을 간접적으로 비쳤다. 당시 멤버들은 “빨리 내년으로 가고 싶다”, “시간이 너무 길다”고 했고, RM은 “2025년이 지겨워 죽겠다”고 했다. 방탄소년단은 지난 6월 슈가의 소집해제를 끝으로 군백기를 모두 마치고 새 앨범 준비에 착수한 상태다.

RM은 “빨리 컴백하고 싶어서 미쳐버리겠다. 이번 연말이 정말 싫다”며 “얼마나 준비가 진행됐는지는 말할 수 없지만 회사는 언제 컴백일을 발표하냐. 하이브가 발표를 좀 더 빨리 해줬으면 좋겠다”고 했다. 이에 슈가는 “근시일 내에 발표가 있을 거라고 했다”고 귀띔했고, 지민도 “생각보다 시간이 길게 느껴져 답답하다”고 했다

RM은 지난 7일 라이브 방송에서도 팀의 지속 여부를 놓고 고민했던 시간도 있었다고 고백했다. 당시 그는 “해체를 하는 게 나을지, 팀을 중단하는 게 맞는지 수만 번 고민했다”며 “그럼에도 팀을 이어가는 이유는 멤버들 간의 사랑과 팬 여러분에 대한 사랑과 존중 때문”이라고 했다.

그러면서 “주변에서 왜 2025년 하반기를 그냥 보냈느냐, 왜 아무것도 하지 않았느냐는 말을 많이 듣는다”며 “우리도 시간을 날리고 싶지 않았고, 나 역시 전역 후 많이 활동하고 싶었다”고 말했다. 다만 “하반기에 활동하지 않기로 한 데에는 이유가 있었지만, 그 모든 것을 내가 말할 수 있는 권한은 없다”고 말하기도 했다.