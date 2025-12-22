서울광장 스켕이트장 내년 2월 8일까지 개장...마포구 레드로드 ‘엄빠랑 아이스링크’개장... 성북구 석관동 우이천과 길음7단지 눈썰매장 개장...서초구,천 겨울눈놀이터 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울광장 스케이트장이 개장되면서 많은 부모들이 아이들과 함께 스케이트를 즐기는 시간을 갖고 있다.

또 마포 레드로드 엄빠랑 아이스링크와 서초 양재천 겨울눈놀이터도 개장해 아이들의 인기를 한몸에 받을 것으로 보인다.

서울광장 스케이트장 내년 2월 8일까지 개장

서울광장 스케이트장이 19일 개장했다.

서울시는 19일 오후 5시 개장식을 시작으로 내년 2월 8일까지 52일 동안 스케이트장을 운영에 들어갔다.

입장료는 개장된 2004년부터 변함없는 1000원이다. 운영 시간은 오전 10시부터 오후 9시 30분까지이며, 토요일과 공휴일은 오전 10시부터 오후 11시까지다.

올해 스케이트장은 ‘윈터링’을 주제로 단장했다. 서울광장을 밝은 노란 빛을 담은 마름모 형태 링으로 둘러 따스하고 경쾌한 분위기를 더했다.

시는 스케이트장 운영과 연계해 서울광장에서 다양한 프로그램을 마련했다. 내년 1월 31일부터 2월 7일까지 서울광장 상설무대에서는 동계올림픽 썰매 종목인 루지와 봅슬레이 홍보 부스가 운영돼 장비를 가까이 보고 체험할 수 있다.

야외 스케이트장의 특성상 대기오염이나 강설·강우 등 기상 상황에 따라 운영이 중단될 수 있다. 운영 일정은 누리집에서 확인할 수 있다.

마포구, 레드로드 ‘엄빠랑 아이스링크’ 개장

마포구(구청장 박강수)는 20일 ‘레드로드 발전소 광장’에서 어린이를 위한 겨울 체험 공간인 ‘윈터페스타 엄빠랑 아이스링크’를 개장했다.

‘엄빠랑 아이스링크’는 여름철 물놀이장으로 운영되던 레드로드 발전소 광장을 겨울철 아이스링크로 전환한 계절형 시설로, 사계절 내내 가족이 찾을 수 있는 생활 밀착형 여가 공간 조성의 일환이다.

‘엄빠랑 아이스링크’는 인공 얼음으로 조성된 약 150㎡ 규모의 어린이 전용 시설로, 신장 110cm 이상 만 5세부터 12세까지의 어린이가 보호자 동반 하에 이용할 수 있도록 운영된다.

아이스링크는 12월 20일부터 내년 2월 13일까지 운영되며 매주 월요일과 1월 1일은 휴무다. 운영 시간은 오전 11시부터 오후 5시까지로 하루 5회차로 나눠 운영되며 각 회차 사이에는 빙질 유지를 위한 정빙 시간이 마련된다.

이용료는 무료로, 사전 신청을 통해 선착순으로 이용할 수 있으며 신청 방법과 세부 일정은 마포구 누리집과 현장 안내를 통해 확인 가능하다.

성북구 석관동 우이천과 길음7단지 눈썰매장 개장

‘성북구 겨울 눈썰매장’은 20일 석관동 우이천 다목적 광장(석관동 376일대)과 길음7단지 유휴부지(길음동 1285-8) 두 곳에서 개장했다.

우이천 다목적 광장에서 눈썰매장, 스케이트장과 올해 새롭게 추가된 얼음봅슬레이장을 구성하여 다양하게 겨울스포츠를 즐길수 있도록 조성, 어린 아이들도 즐길수 있는 눈놀이장도 있어 전연령층이 즐길수 있는 공간으로 조성했다.

길음7단지 유휴부지에는 얼음봅슬레이장, 스케이트장을 설치하였으며, 두 곳 모두 놀이기구와 무료체험장에 나무놀이 체험을 새로 추가, 난타공연, 어린이 뮤지컬 등 다양한 놀거리와 즐길거리가 마련돼 겨울 방학을 맞은 어린이들과 가족이 모두 함께할 수 있도록 구성했다.

성북구 겨울 눈썰매장은 두곳 모두 오전 10시부터 오후 5시까지 운영, 매주 월요일 휴장한다. 단 크리스마스와 설날에는 정상 운영한다.

서초구, 양재천 겨울눈놀이터 조성

서초구(구청장 전성수)는 겨울철을 맞아 20일부터 양재천 수영장(양재동 126-1)을 온 가족이 함께 즐기는 ‘겨울눈놀이터’로 조성해 운영에 들어갔다.

총 6400㎡ 규모의 기존 양재천 수영장 부지를 활용한 눈썰매장이다. 눈썰매 슬로프를 비롯해 트램폴린·유아 에어바운스·눈놀이터 등 아이들을 위한 놀이 공간과 빙어잡기·낚시놀이·컬링 등 다양한 체험형 프로그램, 그리고 그린하우스·텐트·매점 등 가족들을 위한 휴식·편의 공간까지 빈틈없이 마련된다.

특히 올해는 기존 성인 슬로프와 함께 유아용 슬로프를 추가로 설치해 아이들에게는 스스로 썰매 타는 뿌듯함을, 부모들에게는 잠깐의 휴식을 선사하며 더욱 가족 친화적인 시설로 운영하게 될 전망이다.

내년 2월 22일까지 운영되는 이번 겨울눈놀이터의 운영 기간은 화~일요일 오전 10시부터 오후 5시까지로 매주 월요일과 설 당일(2월 17일)은 휴무다. 입장료는 서초구민 6000원, 타 구민 8000원이며, 빙어잡기 등 기타 프로그램 이용료는 서초구청 홈페이지 공지사항 등을 통해 확인할 수 있다. 구는 시설 곳곳에 안전 요원들을 충분히 배치해 안전하고 쾌적한 운영에 나선다는 방침이다.