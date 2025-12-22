‘트럼프가 피해자와 있었나’ 질문에는 “정보 불완전…다시 조사해서 공개”

[헤럴드경제=정목희 기자] 토드 블랜치 미국 법무부 부장관은 21일(현지시간) 법무부가 최근 공개했다가 삭제한 이른바 ‘엡스타인 파일’ 속 도널드 트럼프 대통령 관련 사진에 대해 “피해자 보호를 위한 조치”라고 밝혔다.

트럼프 대통령의 측근으로 알려진 블랜치 부장관은 이날 NBC 방송에 출연해 “삭제된 사진을 보면 여성들의 모습이 담겨 있다”며 “사진이 공개된 이후 해당 여성들에 대한 우려가 제기됐고, 이에 따라 사진을 내렸다”고 설명했다.

그는 “어떤 피해자든, 피해자 측 변호사든, 피해자 권리 단체든 우리에게 ‘문서나 사진에 자신을 식별할 수 있는 내용이 있다’고 연락해오면, 우리는 당연히 이를 삭제하고 조사를 진행한다”고 덧붙였다.

블랜치 부장관은 자신의 언급대로면 법무부가 공개했다가 삭제한 사진에 트럼프 대통령과 피해자가 함께 있었거나 관련이 있었다는 의미가 된다는 사회자의 지적에는 “아니다”라고 부인했다.

그는 “만약 우리가 그 사진에 (엡스타인 범행 피해자 중) 생존자가 포함돼 있다고 믿었다면 애초에 얼굴을 가리지 않은 채 올리지도 않았을 것”이라고 강조했다.

이어 “우리가 가진 정보가 완벽한 것은 아니다. 그래서 이런 유형의 사진에 대해 피해자 권리 단체의 의견이 접수되면 우리는 그것을 내리고 조사한다”고 설명했다.

그러면서 “그 사진은 아직 조사 중이다. 그 사진은 다시 올라갈 것”이라며 피해자임을 의미하는 “가림(redaction) 처리가 있을지는 의문”이라고 말했다.

블랜치 부장관은 ‘엡스타인 파일에 담긴 트럼프 대통령에 대한 모든 문서·사진이 공개될 것이라고 보장하느냐’는 질문에 “그렇다”며 “이미 서너차례 말했다”고 거듭 다짐했다.

그는 “트럼프 대통령이 언급돼 있다면, 트럼프 대통령이나 다른 누구의 사진이 있다면, 그것들은 당연히 공개될 것”이라면서도 “그가 엡스타인 파일에 등장한다는 게 그 끔찍한 범죄와 관련이 있었기 때문은 아니다”라고 강조했다.

또 “트럼프 대통령의 (엡스타인 관련) 사진은 이미 수십장 공개돼 있다. 그(트럼프 대통령)는 1990년대와 2000년대 초반에 그(엡스타인)와 교류했다고 말해왔다”며 “트럼프 대통령이 나와 있다는 이유로 사진을 내렸다는 주장은 우스꽝스러운 것”이라고 지적했다.

블랜치 부장관의 발언을 종합하면, 법무부가 공개했다가 삭제한 사진들은 ‘트럼프 대통령’이 있어서가 아니라 ‘피해자일 수 있다는 우려가 제기된 여성들’이 있기 때문이며, 이에 대한 재조사를 거쳐 공개하겠다는 입장으로 읽힌다.

블랜치 부장관은 법정 시한을 넘기도록 엡스타인 파일이 전부 공개되지 않은 데 대해 “피해자의 이름과 관련 정보가 모두 보호되고 가려졌는지 확인”하느라 늦어지는 것이라고 해명했다.

그는 “‘금요일(지난 19일)의 공개’가 부족하다고 외치는 사람들의 주장대로 우리가 피해자 관련 정보를 대량 공개했다면, 그것이야말로 진짜 범죄”라고 주장했다.

미국 법무부는 지난 11월 상·하원이 만장일치 수준으로 가결하고 트럼프 대통령이 서명한 ‘엡스타인 파일 투명성 법’에 따라 엡스타인 사건 수사 관련 문서들을 19일 공개하기 시작했다.

그러나 법무부는 파일 중 트럼프 대통령 모습이 담긴 사진을 포함해 16건을 공개 하루 만에 슬그머니 삭제해버린 것으로 드러나 논란이 일고 있다.

한편, 블랜치 부장관은 엡스타인 파일을 통해 신원이 밝혀지지 않은 여성들과 친밀하게 교류하는 사진들이 대거 공개된 빌 클린턴 전 대통령 등 유명 인사들에 대한 추가 기소가 이뤄지느냐는 질문에 “모르겠다”고 답을 피했다.

다만 “우리는 계속 새로운 정보를 얻고 있다. 이번주 수요일에도 추가 피해자들의 이름을 알게 됐다. 예전에는 없던 새로운 이름”이라며 추가 수사·기소 가능성을 열어뒀다.

그는 지난 7월 자신이 엡스타인의 옛 연인이자 공범인 길레인 맥스웰을 면담한 뒤 맥스웰이 경비 등급이 낮은 교정시설로 이감된 데 대해 “그녀는 수차례 생명의 위협을 받고 있었다”며 보안 문제를 고려해서였다고 설명했다.

맥스웰은 징역 20년형을 선고받고 플로리다주의 교도소에 수감돼있다가 경비 수준이 낮고 수감 생활이 편한 텍사스주 교정시설로 이감됐다. 이를 두고 자신의 사면을 바라는 맥스웰이 트럼프 대통령에 ‘유리한 진술’을 한 대가가 아니냐는 의혹이 일기도 했다.