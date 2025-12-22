플로리다서 美·우크라, 美·러 연쇄 회동 젤렌스키 “건설적...유럽과 추가 협의 필요” 우크라 협상단 “21일에도 美 다시 만나 논의”

[헤럴드경제=도현정 기자]볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국 플로리다에서 미국과 진행한 러시아·우크라이나 전쟁 종전안 논의에 대해 “건설적”이었다 평가하며, 유럽과의 추가 협의가 필요하다고 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 21일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 “우리는 상당히 빠른 속도로 움직이고 있고, 플로리다의 우리 (협상)팀은 미국 측과 협력하고 있다”며 “유럽 측 대표들도 초청됐다. 이 협상은 건설적이며, 이것은 중요하다”고 게시했다. 구체적인 논의 내용은 언급하지 않았다.

루스템 우메로우 국가안보국방위원회 서기가 이끄는 우크라이나 협상단은 지난 19일 미국 플로리다 마이애미에서 도널드 트럼프 미 대통령의 특사인 스티브 위트코프, 트럼프 대통령 맏사위인 재러드 쿠슈너와 만나 러·우전쟁 종식 방안에 대해 논의했다.

젤렌스키 대통령은 미국과 우크라이나의 협상 이후 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리와 통화했다고 밝히며, 미국과의 회동에 이어 “보다 폭넓은 범위에서 유럽 파트너들과 협의를 진행해야 한다는 공감대가 있다”고 전했다.

젤렌스키 대통령은 많은 것들이 러시아가 정말로 전쟁을 끝낼 필요를 느끼는지 여부에 달려 있지만, 이 문제에 있어 러시아는 부정적인 신호를 발신하고 있다고 비판했다.

젤렌스키 대통령은 아울러 러시아는 전선에서의 공격, 국경 지대에서의 전쟁 범죄, 우크라이나 기반 시설을 겨눈 공습을 이어가고 있다고 목소리를 높였다. 러시아는 종전안이 논의중인 와중에도 우크라이나 동부지역에서 치열한 격전을 벌이고 있다. 혹한을 겨냥해 우크라이나의 에너지 시설을 집중 공격중이라 알려졌다. 젤렌스키는 지난주에만 러시아 드론 1300기, 활공폭탄 1200개, 미사일 9기가 우크라이나 공격에 동원됐다고 설명했다.

미국은 플로리다에서 19일 우크라이나와 협상한데 이어 20일에는 블라디미르 푸틴 대통령 특사인 키릴 드미트리예프가 이끄는 러시아 대표단과 만나먀 종전 중재에 속도를 내고 있다.

미국은 러시아와의 20일 회동에서 지난 14일과 15일 독일 베를린에서 논의된 미국과 유럽, 우크라이나 협상단 간 의견을 모은 안을 러시아 측에 전달한 것으로 보인다.

드미트리예프 특사 역시 미국과의 협의가 “건설적으로 진행되고 있다”고 전했다. 러시아는 양측의 만남이 오는 21일에도 이어질 것이라고 말했다. 우크라이나 협상단도 21일 미국 대표단을 만날 예정이다.

우메로우 서기는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “미국에서 업무 사흘째로 미국 측을 다시 한번 만날 예정”이라 올렸다.