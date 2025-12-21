美 정부 2조1300억원 규모 지원 통해 사업성 극대회 장기공급계약 경쟁 우위 확보 기대감↑ IRA 세액공제·OBBBA 보너스 감가상각 등 “글로벌 핵심광물 시장서 위상 끌어올릴 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연이 최근 투자를 결정한 미국 테네시주 클락스빌 통합제련소 프로젝트와 관련해 “성장성과 수익성 모두 높일 수 있는 기반이 될 것”이라고 전망했다.

글로벌 톱티어 수준의 제련 기술력과 더불어 미국 정부의 대규모 세제 지원이 결합, 급변하는 세계 핵심광물 시장 환경에 선제 대응할 수 있는 토대를 마련하겠다는 구상이다.

21일 고려아연에 따르면, 클락스빌 통합제련소 프로젝트는 미국 정부의 핵심광물 공급망 안정화 기조와 긴밀히 연계돼 있다. 다양한 정책적 혜택이 대표적인 사례다.

미국 정부는 인플레이션감축법(IRA) 45X 조항에 따라 미국 내에서 생산하는 핵심광물에 대해 제조비용의 10%에 대해 세액공제 혜택을 제공한다. 아울러 트럼프 대통령의 핵심 공약사항을 담은 통칭 ‘하나의 크고 아름다운 법안 법률’(OBBBA)에 의거해 미국 내 제조 설비에 적용하는 보너스 감가상각 제도를 통해 대규모 자본적지출(CAPEX)을 즉시 비용 처리할 수 있다.

이 외에도 정부 주도의 정책금융을 활용해 미 국채 10년물 금리에 175bp(1bp=0.01%)를 가산한 수준으로 저리 자금 확보가 가능해 일반금융 대비 조달 비용을 낮출 수 있다는 게 회사 측의 설명이다.

고려아연은 연방정부뿐만 아니라 테네시 주정부 등이 제공하는 각종 세제 혜택과 인센티브까지 포함해 정부 지원과 세제혜택 규모를 합산하면 총 14억4200만 달러(약 2조1300억원) 수준이 될 것으로 내다보고 있다.

전기차와 배터리, 인공지능(AI), 반도체, 방위산업 등 첨단산업의 성장으로 미국 내 핵심광물 수요는 점진적으로 확대되고 있는 것 역시 긍정적인 요인으로 꼽힌다.

미국 지질조사국(USGS), 국제에너지기구(IEA) 등에 따르면 미국 내 동(구리)의 수요는 2024년 180만 톤에서 2040년 245만 톤으로 약 36%(65만 톤) 증가하고 아연 수요 역시 같은 기간 82만 톤에서 104만 톤으로 약 27%(22만 톤) 늘어날 전망이다. 그러나 미국 내 자체 공급량은 2024년 기준으로 동이 약 100만 톤, 아연은 약 22만 톤에 불과하다.

고려아연은 클락스빌 통합제련소를 통해 세계 최대 수요처인 미국 시장을 선점, 핵심광물을 안정적으로 공급하며 중장기 성장동력을 강화하고 정책·규제 변화 대응력을 확보하겠다는 전략이다.

고려아연 관계자는 “클락스빌 통합제련소 프로젝트는 고려아연이 50년 이상 축적한 제련기술 역량과 사업 노하우에 미국 정부의 정책·재정적 지원이 결합하면서 시너지를 발휘할 것으로 기대된다”며 “리스크는 최소화하고 사업성은 극대화하면서 글로벌 핵심광물 시장에서 고려아연의 위상을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것”이라고 말했다.