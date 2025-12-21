지드래곤 주요상 3개 포함 7관왕 수상 ‘올해의 레코드’ 제니, “멤버들 보고싶다” ‘올해의 신인’ 올데이 프로젝트·하츠투하츠

[헤럴드경제=고승희 기자] 명실상부 지드래곤(G-DRAGON)의 해였다. 무려 7관왕에 오르자, 지드래곤은 “지금은 다시보기가 아닙니다”라며 재치있는 수상 소감을 전했다. “상 받는 길은 멀고도 험하지만, 그만큼 의미가 있기에 전혀 힘들지 않고 너무 기쁘다”며 청산유수처럼 행복한 마음을 전했다.

국내 최대 음악 플랫폼 멜론(Melon)이 주최한 ‘2025 멜론뮤직어워드’(이하 MMA2025)가 20일 서울 고척스카이돔에서 1만 8000여명의 관객과 함께 막을 올렸다.

올해의 주인공은 단연 지드래곤이었다. 지드래곤은 주요상인 ’올해의 아티스트’, ’카카오뱅크 올해의 앨범’, ‘올해의 베스트송’을 휩쓴데 이어 ‘톱10’, ‘밀리언스 톱10’, ‘베스트 솔로 남자’, ‘베스트 송라이터’까지 총 7관왕에 올랐다.

지드래곤은 지난 2월 발표한 정규 3집 ‘위버멘시(Übermensch)’로 발매 4시간 만에 100만 스트리밍을 돌파, 솔로 아티스트 역대 최단 기록으로 멜론의 전당 ‘밀리언스 앨범’에 입성했다. ‘올해의 베스트송’을 수상한 ‘홈 스위트 홈(HOME SWEET HOME) (feat. 태양, 대성)’은 올해 상반기 멜론에서 최다 감상자 수를 달성한 곡이었다.

지드래곤은 ‘카카오뱅크 올해의 앨범’을 수상하며 “올 한해는 뜻 깊은 한해로 오래 기억될 것 같다. 앨범명을 ‘위버멘쉬’로 지었지만, ‘초월하는 자아, 계속 넘어서는 자아’라는 뜻보다는 개인적으로 주문 같은 것이었다“며 ”앞으로도 저의 영감의 원천이 되어주시는 모든 세상 만물 ‘브이아이피(팬덤명)’ 팬 모두 감사드린다”고 말했다.

이날 지드래곤은 여러 번 무대에 오른 만큼 주옥같은 소감을 쏟아냈다. 그는 ‘올해의 아티스트’ 상을 받으며 “다시 한 번 감사드리고 제가 더 잘하겠다. 잘해서 오늘 이 순간에 어울리는 아티스트가 되도록 노력하겠다”며 “처음 시작할 때만 해도 먼 옛날이지만, 장르라든지 아티스트라는 단어가 멀게 느껴지는 시절이었다. 아이돌이라는 개념도 있고, 밴드도 있지만, 여기 있는 분들이 알아주셨으면 하는 것은 (모두가) 다 아티스트라는 것이다. 자기 삶을 연출해 가는 거니까 각자의 스토리는 다르겠지만 정답은 없다”고 말했다.

제니(JENNIE)는 지난 3월 발매한 첫 솔로 정규앨범 ‘루비(Ruby)’로 주요상인 ‘올해의 레코드’를 수상했다. 이 앨범의 타이틀곡 ‘라이크 제니(like JENNIE)’는 발매 직후 멜론 톱100 차트에 진입해 현재까지 10개월째 차트인을 이어가며 막강한 음원 파워를 입증 중이다. 제니는 “우리 멤버들 너무 보고 싶고, 혼자 있으니까 외롭다”며 “블링크 언제나 사랑한다”고 말했다.

‘올해의 신인’은 혼성그룹 올데이 프로덱트(ALLDAY PROJECT)와 걸그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 공동 수상했다. 지난 6월 혜성처럼 등장한 올데이 프로젝트는 데뷔곡 ‘페이머스(FAMOUS)’로 발매 3일 만에 멜론 톱100 차트 1위에 올랐다. 이는 지난 2021년 차트 개편 이후 데뷔곡으로 최단 시간 1위를 돌파한 기록이다.

‘베스트 솔로’ 여자의 주인공은 첫 번째 정규앨범 ‘로지(rosie)’를 발매했던 로제 (ROSÉ)가 선정됐다. ‘베스트 그룹’ 여자는 ‘레블 하트(REBEL HEART)’로 2월 멜론 월간차트 1위를 차지한 아이브(IVE), ‘베스트 그룹’ 남자는 MZ 이별송 ‘오늘만 아이 러브 유(I LOVE YOU)’로 사랑을 받은 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)에게 돌아갔다.

‘베스트 OST’는 글로벌 열풍의 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서 헌트릭스(HUNTR/X)가 부른 ‘Golden’이 차지했다. 베스트 팝 아티스트는 5월 정규앨범 ‘플레이(Play)’를 발표했던 에드 시런(Ed Sheeran)이 받았다.

멜론의 인디음악 활성화 프로젝트 ‘트랙제로’와 연계한 ‘트랙제로 초이스’ 시상은 음악 생태계의 다양성의 의미를 살렸다. 앨범 ‘자몽살구클럽’의 타이틀곡 ‘시간을 달리네’로 사랑받는 Z세대 록스타 한로로가 주인공이 됐다.

2025 멜론뮤직어워드 수상자

▶올해의 아티스트 지드래곤 ▶ 카카오뱅크 올해의 앨범 지드래곤 ‘위버멘쉬’ ▶ 올해의 베스트송 지드래곤 ‘홈 스위트 홈’(HOME SWEET HOME) ▶ 올해의 레코드 제니 ▶ 올해의 신인 올데이 프로젝트·하츠투하츠

▶톱10 로제·임영웅·제니·에스파·보이넥스트도어·지드래곤·아이브·NCT 위시·플레이브·라이즈 ▶ 밀리언스 톱10 로제 ‘로지’(rosie)·세븐틴 ‘해피 버스트데이’(HAPPY BURSTDAY)·아이유 ‘꽃갈피 셋’·임영웅 ‘아임 히어로 2’(IM HERO 2)·제니 ‘루비’(Ruby)·보이넥스트도어 ‘노 장르’(No Genre)·지드래곤 ‘위버멘쉬’(Ubermensch)·아이브 ‘아이브 엠파시’(IVE EMPATHY)·플레이브 ‘칼리고 Pt.1’(Caligo Pt.1)·라이즈 ‘오디세이’(ODYSSEY)

▶ 베스트 솔로 여자 로제 ▶베스트 솔로 남자 지드래곤 ▶ 베스트 그룹 여자 아이브 ▶ 베스트 그룹 남자 보이넥스트도어 ▶ 베스트 OST 헌트릭스 ‘골든’(Golden) ▶베스트 팝 아티스트 에드 시런 ▶ 베스트 송라이터 지드래곤 ▶ 올해의 뮤직비디오 키키 ‘아이 두 미’(I DO ME) ▶ 베스트 퍼포먼스 여자 아일릿 ▶ 베스트 퍼포먼스 남자 라이즈 ▶ 베스트 뮤직스타일 십센치(10CM)·올데이 프로젝트 ▶ 글로벌 아티스트 에스파 ▶ 글로벌 라이징 아티스트 아이딧 ▶ 1theK 글로벌 아이콘 키키 ▶ J팝 페이보릿 아티스트 요네즈 겐시 ▶ 스테이지 오브 더 이어 에스파 ▶ 핫트렌드 우즈 ▶ 베스트 프로듀서 지코

▶트랙제로 초이스 한로로 ‘시간을 달리네’ ▶ Berriz 글로벌 팬스 초이스 하츠투하츠 ▶ 재팬 페이보릿 아티스트 by 유넥스트 보이넥스트도어 ▶ 카카오뱅크 모두의 스타 NCT 위시