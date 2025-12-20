레오 14세 교황 관심 의제에 촉각

[헤럴드경제=민상식 기자] 레오 14세 교황이 다음달 7∼8일 추기경 회의(consistory)를 소집했다.

이번 회의는 레오 14세가 지난 5월 교황으로 선출된 뒤 처음이다.

20일(현지시간) AP통신의 보도에 따르면 통상 추기경 회의 때 새 추기경을 서임하기도 하지만 이번 회의는 추기경 서임 없이 교회 운영을 위한 회의만 열린다.

추기경은 가톨릭 교계에서 교황 다음으로 높은 성직자다.

이번 회의는 레오 14세 교황의 관심사가 주된 의제로 논의될 전망이다.

AP 통신은 “이번 회의는 새해가 교황직의 비공식적 출발이라는 것을 보여주는 신호”라고 분석했다.

교황은 취임 이후 주로 순례단을 만나거나 희년을 맞아 미사를 집전하는 데 일정을 할애했다.

교황이 전 세계 추기경을 바티칸으로 소집한 첫 회의라는 점도 의미가 있다는 평가다.

전임 프란치스코 교황은 추기경 회의를 통해 교회를 통제하기보다는 8∼9명의 소수 추기경 자문단에 의지해 교회를 운영하는 모습을 보였다.