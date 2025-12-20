서울시 25개 자치구 최초, 공식 청년 온라인 플랫폼 운영 개설 1년 만에 5000 명 이상 가입…지역 대표 청년 커뮤니티로 성장 네이버 카페 ‘나이/또래’ 부분 TOP100 중 20위 기록

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 청년 정책 정보를 한곳에 모아 제공하고 청년들의 소통을 확대하기 위해 운영 중인 ‘영등포 청년 네이버 카페’가 개설 1년 만에 가입자 5000 명을 넘어서며 지역 대표 청년 온라인 플랫폼으로 자리 잡았다.

“영등포에서 배달일을 시작했고, 영등포 덕분에 국가시험에 합격해 당당한 보건의료인이 됐습니다”

이는 ‘영등포 청년 네이버 카페’에 게시된 한 청년의 실제 후기로, 지난 1년간 카페가 청년들의 삶에 어떤 역할을 해왔는지를 단적으로 보여준다.

‘영등포 청년 네이버 카페’는 서울시 25개 자치구 중 최초로 개설된 공식 청년 온라인 플랫폼으로, 한 청년의 제안을 계기로 출범했다. 여러 기관과 다양한 채널에 흩어져 있는 청년 정책 정보를 한곳에 모아 제공하고, 청년 간 소통을 활성화하기 위해 운영되고 있다.

카페에는 하루 평균 13건의 청년 정책 정보가 게시되고, 12월 기준 누적 게시글 수는 7500여 건에 이른다. 취업‧창업, 주거‧경제, 문화‧예술, 결혼‧육아 등 청년 생활 전반을 아우르는 분야별 게시판을 운영하고 있으며, 정책 카드뉴스 ‘주간청년’과 영상 콘텐츠 ‘청년클립’을 통해 정책 정보를 쉽고 친숙하게 전달하고 있다.

‘영등포 청년 네이버 카페’ 운영 과정에서 나타난 실제 성과도 눈에 띈다. 청년 지원사업 정보를 접한 청년이 취업 프로그램에 참여하면서 정규직 취업에 성공한 사례와 주거‧경제 정보를 공유 받아 주거비 부담을 줄인 사례 등 청년들의 다양한 경험 공유가 이어지고 있다.

성과는 수치로도 확인된다. 지난해 5월 개설된 카페는 최근 6개월간 가입자 수가 급증해 2024년 말 725명에서 2025년 12월 기준 5700여 명으로 7배 이상 증가했다. 또, 네이버 카페 주제별 순위 ‘나이/또래’ 부분 TOP100에서 20위에 오르고, 월평균 방문자 수 역시 2만 명을 웃도는 등 꾸준한 성장세를 보이고 있다.

구는 청년의 실생활에 도움이 되는 콘텐츠를 지속적으로 확대, 청년 의견을 정책에 반영하는 쌍방향 소통 창구로서 ‘영등포 청년 네이버 카페’를 적극 활용해 나갈 계획이다.

최호권 영등포구청장은 “영등포 청년 네이버 카페는 청년 정책 전달을 넘어 청년들의 일상과 고민을 나누는 소통 공간”이라며 “청년들이 주체가 되어 살기 좋은 영등포구를 만들어갈 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 전했다.