멀리서 보면 무료 나폴레옹 박물관 등도 입장료 5유로

[헤럴드경제=민상식 기자] 이탈리아 로마의 명물인 트레비 분수 유료화가 내년 2월부터 시행된다.

분수를 가까이서 보려면 2유로(약 3500원)를 내야 한다. 유료화는 로마 시민이 아닌 관광객에만 적용된다.

트레비 분수는 하루 평균 3만명이 찾는 유명 관광지로, 한국 관광객들도 즐겨 찾는 곳이다.

19일(현지시간) AFP·안사 통신 등에 따르면 로베르토 구알티에리 로마시장은 이날 기자회견을 열고 이런 내용의 트레비 분수 유료화 방침을 밝혔다.

구알티에리 시장은 “트레비 분수를 멀리서 무료로 관람할 수 있지만 더 가까이 접근하려면 입장권 소지자만 가능하다”고 말했다.

로마시는 트레비 분수 유료화로 연간 650만 유로(약 113억원)의 수입을 올릴 수 있을 것으로 추산했다.

1762년 완성된 트레비 분수는 후기 바로크 양식의 걸작으로 꼽히는 로마의 명소다. 세 갈래 길(tre via)이 만나는 곳에 있다고 해서 트레비라는 이름을 얻었다.

이곳에서는 ‘분수를 등지고 서서 오른손으로 동전을 왼쪽 어깨 너머로 던지면 로마에 다시 올 수 있다’는 속설 때문에 세계 각국에서 이곳을 찾아온 사람들이 동전을 던지는 모습을 쉽게 볼 수 있다.

12월 8일 기준 올해 트레비 분수 방문객은 약 900만명에 달한다.

로마시는 트레비 분수 외에 지금까지 무료 시설이었던 5곳의 문화시설도 2월 1일부터 5유로(약 8600원)의 입장료를 받는다고 밝혔다.

유료로 전환한 곳은 막센티우스 빌라, 나폴레옹 박물관, 바라코 미술관, 필로티 박물관, 카노니카 박물관 등이다.

한편, 서울 국립중앙박물관이 올해 누적 관람객 수 600만명을 돌파하면서 입장권 유료화 논의가 부상하고 있다.

무료로 운영되는 국립중앙박물관이 유료 전환을 추진하면 다른 주요 사적들도 입장료 현실화에 나설 전망이다.