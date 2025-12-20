송성문, 이정후, 김혜성 모두 NL 서부지구 소속

[헤럴드경제=윤호 기자]‘늦깎이’ 송성문이 ‘대단한 후배’들과 빅리그 무대를 누빈다.

MLB닷컴, 디애슬레틱 등 미국 현지 언론은 19일과 20일 “송성문이 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스와 입단 합의했다. 메디컬 테스트를 통과하면 공식 발표할 것”이라고 전했다.

현지 언론이 예상한 계약 조건은 3년 1300만달러(약 192억원)∼1500만달러(약 222억원)다.

샌디에이고는 내셔널리그(NL) 서부지구에 속했다. 이에 송성문은 KBO리그에서 같은 키움 유니폼을 입고 함께 뛴 이정후, 김혜성과 ‘지구 라이벌’로 만난다. 이정후의 샌프란시스코, 김혜성의 다저스도 서부지구 소속이다. 샌디에이고에서 MLB 생활을 시작한 ‘히어로즈 선배’ 김하성은 NL 동부지구 애틀랜타 브레이브스와 계약한 바 있다.

샌디에이고는 2026년 정규시즌에서 샌프란시스코, 다저스와 13경기씩, 애틀랜타와 7경기를 치른다. 송성문이 MLB에 연착륙하면 ‘코리안 더비’ 또는 ‘히어로즈 선후배 더비’가 자주 펼쳐질 것으로 보인다.

샌디에이고는 3월 31∼4월 2일에 홈에서 샌프란시스코와 3연전을 벌인다. 송성문이 경험할 첫 번째 코리안 더비다. 5월 5∼7일에는 샌프란시스코 방문 3연전을 치르고, 5월 19∼21일에는 샌디에이고 홈에서 다저스와 3연전을 펼친다.

6월 말과 7월 초에는 반가운 얼굴을 자주 본다. 송성문은 6월 23∼25일 애틀랜타와 홈 3연전을 치르며 선배 김하성과 만나고, 27∼29일 홈에서 다저스의 김혜성을 맞이한다. 7월 3∼6일에는 로스앤젤레스로 건너가 다저스와 다시 4연전을 치른다.

디애슬레틱은 송성문을 늦깎이(late-blooming)라고 소개했다.

실제로 평범한 선수였던 송성문은 2024년 타율 0.340, 19홈런, 21도루, OPS 0.927을 기록하며 KBO리그 정상급 내야수로 부상했고, 올해에도 타율 0.315, 26홈런, 90타점, OPS 0.917로 활약했다.

송성문 자신도 “나는 딱 두 시즌만 잘했다”라고 몸을 낮췄다.

히어로즈 선후배들은 송성문으로 ‘오랫동안 재능을 살리지 못한 선수’라고 기억한다. 송성문의 1년 선배인 김하성은 지난 달 “성문이는 좋은 재능을 갖춘 선수였다. 그런데 그 재능을 살리지 못했다”며 “같은 팀에서 뛸 때 ‘정신 차려’라고 쓴소리도 했다. 지금은 빅리그에 도전할만한 선수가 됐다”고 말했다.

이정후도 “성문이 형은 예전에는 포기가 빨랐다. 두 타석에서 범타로 물러나면 기가 죽었다”며 “지금은 엄청난 노력으로 최고의 선수가 됐다. 성문이 형을 응원한다”고 밝혔다.