[헤럴드경제=박종일 선임기자]연말을 맞아 서울 강서구(구청장 진교훈)에 어려운 이웃을 위한 기부가 줄을 잇고 있다.

고등학생부터 단체, 기업까지 취약계층을 돕기 위해 나섰다.

구는 19일 덕원예술고로부터 이웃돕기 성금 69만 9500원을 전달받았다. 성금은 전교생 594명이 용돈을 모아 마련한 것으로, 이날 학생 대표 4명이 구청을 찾아 후원 의사를 밝혔다.

같은 날 세움교회(담임목사 이학성)는 라면 1004박스를 기탁했다. 이학성 담임목사는 지난 2012년 첫 기부를 시작으로, 14년째 꾸준한 나눔을 실천 중이다. 올해 세움교회로 취임한 후에도 기부활동을 이어가 지역사회에 큰 울림을 주고 있다.

단체와 기업들도 취약계층 지원을 위해 앞다퉈 힘을 보탰다. 밀성산업건설(회장 조의환)과 본정보(대표이사 김명호)는 각각 성금 3000만 원을, 안연케어(대표이사 남인봉)는 성금 2000만 원을 전해왔다. 현대건설(대표이사 이한우)과 인창개발(회장 김영철)도 함께 성금 3000만 원을 기탁했다.

지앤푸드(대표이사 홍경호)에선 아동보호시설 퇴소를 앞둔 청소년 4명에 각 500만 원씩 총 2000만 원을 지원하기로 했다.

없어서는 안 될 필수품인 먹거리 후원도 줄을 잇고 있다. 민주평화통일자문회의 강서구협의회(회장 문종현)는 김치 10kg 350박스, 로뎀그린하우스(대표 이용삼)는 백미 20kg 30포, 라면 40박스, 김치 5kg 50박스, 서울건탑재활의학과(대표원장 김규성)에선 라면 125박스를 기부했다.

전달받은 성금품은 서울사회복지공동모금회를 통해 기초생활수급자, 장애인, 북한이탈주민, 홀몸어르신 등 소외계층에 지원될 예정이다.

구는 서울사회복지공동모금회와 함께 저소득 취약계층을 돕기 위한 ‘따뜻한 겨울나기’ 모금 사업을 추진하고 있다. 올해 목표액은 25억 원이며, 모금 기간은 내년 2월 14일까지다.

진교훈 구청장은 “어려운 경제 상황에서도 변함없이 이웃사랑을 실천하며 지역사회에 온정을 더해 주신 기부자 분들께 깊이 감사드린다”며 “구에서도 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 더욱 세심히 챙기겠다”고 말했다.