지하 4층, 지상 40층 규모의 13개 동, 근린생활시설, 부대복리시설 등 조성 문화, 자연, 활력 공존하는 친환경 근린공원으로 주거환경의 질 높여...가재울7구역 개발 완료되면 가재울 지구 만 2천여 세대 공동주택 공급 마무리

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 이달 18일 서울시 제13차 통합심의 위원회에서 가재울7재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 7개 분야(건축·경관·교통·교육·환경·공원·재해)에 대한 통합심의(안)이 조건부 의결됐다고 19일 밝혔다.

이에 따라 가재울7구역에는 2031년 준공을 목표로 13개 동(지하 4층, 지상 40층) 총 1435세대(공공주택 199세대 포함)와 근린생활시설, 부대복리시설 등이 조성된다.

또, 구역 중앙부에 위치한 유적 ‘화산군 이연 신도비’를 건강 산책로, 물빛 놀이터 등과 연계해 문화와 자연, 활력이 공존하는 친환경 근린공원을 만든다. 이를 통해 주거환경의 질이 한층 높아질 전망이다.

가재울재정비촉진지구는 서울 서북권을 대표하는 대규모 뉴타운 사업지로, 북가좌동 80번지 일대 7만9240.2㎡ 면적의 가재울7구역 개발이 완료되면 가재울 지구 총 1만2000여 세대의 공동주택 공급이 마무리된다.

이성헌 서대문구청장은 “안전하고 쾌적한 주거환경이 제공될 것으로 기대하며 앞으로도 지역 내 정비사업이 신속하게 추진될 수 있도록 지속적 관심을 기울이고 행정적 지원도 강화하겠다”고 말했다.