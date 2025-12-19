전기추진 및 전력 자동화 시스템 전문 기업 SEAM 지분 100% 인수 전기추진 시스템 라인업 다양화 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화엔진은 19일 노르웨이 전기추진 및 전력 자동화 시스템 전문 기업인 SEAM 지분 100%를 인수하는 계약을 맺었다. 이번 거래는 한화엔진 단독으로 진행한다. 인수액은 2890억원이다.

SEAM은 전기추진 선박에 적용되는 에너지 저장장치(ESS)와 모터, 이를 제어하는 소프트웨어를 일괄 공급하고 있다. 특히 전기추진선박 도입이 가장 활발한 노르웨이 시장에서 점유율 40%를 확보하고 있다.

한화엔진은 이번 인수를 통해 추진 시스템 라인업을 확장할 계획이다. 중·대형 선박에는 이중연료 엔진 솔루션, 중·소형 선박에는 전기추진 및 하이브리드 시스템을 적용하는 라인업을 구축해 환경 규제에 대응한다는 계획이다.

한화엔진은 SEAM이 확보한 유럽 시장 내 입지를 기반으로 신조 및 애프터마켓(AM) 사업의 저변 확대도 기대하고 있다. 김종서 한화엔진 대표는 “이번 인수를 통해 한화엔진의 해양 추진 솔루션 범위를 확장하고, 미래 친환경 시장에 대한 대응을 가속화 해 나갈 것”이라고 말했다.