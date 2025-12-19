19일 금융위 업무보고

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 19일 “국내 주식시장에 대한 불신이 외환 시장까지 영향을 주고 있다”며 주식시장을 정상화하는 것이 시급하다고 말했다.

이 대통령은 이날 금융위원회를 대상으로 한 업무보고에서 “대한민국 기업의 실력은 나쁘지 않은데 주식시장에 상장만 되면 60% 정도밖에 가치를 평가받지 못한다. 많이 개선됐다지만 여전히 저평가를 당한다”며 “이처럼 황당한 일의 가장 큰 원인은 시장 투명성에 대한 불신”이라고 진단했다.

그러면서 “최대한 이 문제 해결에 힘을 기울여 달라. 한국 시장에서 주가 조작이나 부정 거래를 하면 패가망신한다는 것을 확실하게 보여줘야 한다”고 강조했다.

특히 이 대통령은 주가조작 대응 인력 증원을 제안하기도 했다.

이 대통령은 “정부의 주가조작 근절 합동 대응단에 인력 문제는 없느냐”고 질문한 뒤 이억원 금융위원장이 “37명”이라고 답하자 “너무 적다. 한 두 팀을 더 만들어 보는 것은 어떤가. 팀별로 경쟁도 시킬 수 있지 않겠느냐”고 말했다.

이에 이 위원장은 “포렌식 등을 할 때도 인력이 굉장히 많이 필요하다. (인력을 늘려주면) 1호, 2호 단속뿐 아니라 10호, 20호, 50호까지 잡아내겠다”고 답했다.

이 대통령은 “(주가조작은) 탈탈 털어서 아예 꿈도 못 꾸게 해야 한다. 초기대응이 중요하다”며 “있는 것을 잡아내는 게 아니라 원천봉쇄를 해야 하고, 그러려면 초기 인력투입이 필요하다”고 거듭 강조했다.

한편 이 대통령은 코스닥 시장에 대한 불신 역시 심각하다면서 ‘저 주식은 불안하다’, ‘언제 동전주(주가 1천원 미만 주식)가 될지 모른다’ 등의 인식이 널리 퍼져있다고 지적했다.

그러면서 “(부실한 기업에 대해서는) 좀 정리해야 시장 정상화의 길이 조금 열릴 것”이라고 언급했다.