상·하 듀얼카메라로 얼굴·택배 동시 포착…AI가 실시간 분석 위급 시 에스원 요원 ‘24시간 출동’…도난·파손 보상 서비스도 삼성 스마트싱스 연동… TV·냉장고로 방문자 확인 ‘편의성↑’

[헤럴드경제=최은지 기자] # 경기도 신축 아파트에 입주한 맞벌이 부부 최모(33) 씨는 최근 황당한 일을 겪었다. 양가에서 보내준 혼수 용품 택배 3건이 일주일 새 감쪽같이 사라진 것이다. 낮 동안 집을 비운 사이 누군가 가져간 것으로 추정됐지만, 복도에 CCTV가 없어 범인을 잡을 수도, 보상받을 길도 없었다.

서울의 한 빌라에 사는 워킹맘 정모(38) 씨는 지난주 가슴을 쓸어내렸다. 혼자 있던 초등학생 아들이 “낯선 아저씨가 초인종을 누르며 문을 열어달라고 한다”며 울먹이는 전화를 걸어왔기 때문이다. 정 씨는 현관 밖 상황을 확인할 수 없어 발만 동동 굴렀다. 다행히 남성은 곧 떠났지만, 정 씨는 그날 이후 불안감에 잠을 설쳤다.

비대면 생활문화 확산과 주거 침입 범죄 증가로 ‘문 앞 보안’이 시대적 화두로 떠오른 가운데, 국내 보안 1위 기업 에스원이 삼성전자와 손잡고 해법을 내놨다.

에스원은 삼성전자와 협업해 스마트 홈 보안 상품인 ‘삼성 AI 도어캠’을 출시했다고 밝혔다. 삼성 AI 도어캠은 에스원의 출동 인프라와 AI 영상 분석 기술, 삼성전자의 스마트싱스 플랫폼이 결합된 지능형 홈 보안 상품이다.

40여년간 축적된 에스원의 출동 보안 노하우와 삼성전자의 AI·IoT(사물인터넷) 기술력을 결합해 아파트와 빌라 등 공동주택의 안전 사각지대를 해소하겠다는 전략이다.

▶“내 택배 지켜줘”… 듀얼카메라·AI로 철통 감시 = 한국소비자원에 따르면 최근 3년간 택배 관련 피해구제 신청 중 ‘분실’이 37.1%로 가장 많았다. 삼성 AI 도어캠은 이러한 문제를 해결하기 위해 ‘상·하 듀얼카메라’ 구조를 채택했다.

상단 카메라는 방문자의 얼굴을, 하단 카메라는 문 앞에 놓인 택배를 각각 비춘다. 여기에 에스원의 AI 영상 분석 기술이 더해져 택배가 도착하거나 사라지면 클라우드 서버가 이를 분석해 사용자에게 실시간 알림을 보낸다. 사용자는 스마트폰 앱을 통해 언제 어디서나 현관 앞 상황을 확인할 수 있다.

▶위험하면 에스원 요원 ‘출동’… 피해보상까지 ‘든든’ = 단순 감시를 넘어 실질적인 대응책도 마련했다. 삼성 AI 도어캠은 위급 상황 발생 시 에스원 보안요원이 현장으로 달려가는 ‘24시간 긴급출동 서비스(유료)’를 제공한다. 전국 100여개 거점에 포진한 출동 인프라를 활용해 주거 침입이나 스토킹 등 범죄 위협에 즉각 대응한다.

피해 발생 시 보상해 주는 ‘안심보상 서비스(유료)’도 눈길을 끈다. ▷택배 분실 최대 50만 원 ▷기기 파손 최대 50만 원 ▷주택 내 절도 피해 최대 1500만 원 ▷화재 피해 최대 5000만 원까지 보상받을 수 있어 금전적 손실 우려를 덜었다.

▶“해킹 걱정 끝”… 100% 국내 제조·삼성 보안 기준 적용 = 최근 해외 직구 저가형 홈카메라의 해킹 및 영상 유출 논란이 끊이지 않는 가운데, 이 제품은 ‘보안성’을 대폭 강화했다.

100% 국내에서 제조되며 삼성전자의 까다로운 보안 기준을 통과해 해킹 위험을 최소화했다. 또한 ‘프라이버시 마스킹’ 기능을 탑재해 이웃집 현관이나 복도 등 민감한 영역을 촬영 범위에서 제외할 수 있어 사생활 침해 분쟁도 사전에 방지했다.

▶TV 보다가 방문자 확인… ‘스마트싱스’로 연결된 일상 = 삼성전자의 스마트홈 플랫폼 ‘스마트싱스(SmartThings)’와의 연동성도 강력하다. 초인종이 울리면 스마트폰뿐만 아니라 거실의 삼성 스마트 TV나 주방의 비스포크 냉장고 스크린을 통해 방문자를 확인하고 대화할 수 있다. 요리나 휴식 중에도 현관까지 나갈 필요 없이 음성 통화가 가능하다.

에스원 관계자는 “온라인 쇼핑 확대로 택배 분실 피해가 늘고, 주거지역 강력범죄까지 증가하면서 주택 보안에 대한 고민이 깊어졌다”며 “보안 선도기업으로서 이러한 사회적 문제를 해결하기 위해 오랜 기간 고심한 끝에 제품을 출시하게 돼 감회가 남다르다”고 밝혔다.

이어 “글로벌 기업 삼성전자와 협업을 통해 보안 서비스가 TV, 냉장고 등 일상 속 가전기기와 자연스럽게 연결되는 사용 환경을 구현했다”며 “보안이 생활 전반에 자연스럽게 녹아드는 시대를 함께 만들어가겠다”고 강조했다.

삼성 AI 도어캠은 삼성닷컴과 전국 삼성스토어, 주요 오픈마켓에서 구매할 수 있다. 에스원과 삼성전자가 상호 협력해 유통 채널을 지속 확대해 나간다는 방침이다.