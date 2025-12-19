日 기준금리 30년만에 최고 0.25%P 인상…금융정책 정상화 가속 엔고 기대속 재정부담 확대 우려도 다음 금리인상은 내년 3분기 관측

일본은행(이하 BOJ·일은)이 19일 금융정책결정회의에서 기준금리를 0.5%에서 0.75%로, 0.25%포인트 인상했다. 버블 붕괴 이후 한 번도 넘지 못했던 0.5% 선을 넘어서며 1995년 이후 30년 만의 최고 수준을 기록했다. 장기 디플레이션(물가 하락)과 초저금리 정책에 묶여 있던 일본 경제가 ‘잃어버린 30년’의 굴레에서 벗어나 금융정책 정상화에 들어섰다는 평가가 나온다. ▶관련기사 3면

▶日 ‘초완화 체제 종료’ 선언…버블경제 붕괴후 금융정책 정상화 가속=일본은행의 이번 금리인상은 30년간 이어진 ‘초완화 체제의 종료’를 의미한다.

1992년 버블 붕괴 이후 일본은행은 금융 불안과 미·일 경제 마찰을 배경으로 한 엔화 급등에 대응했지만, 쉽사리 침체를 벗어나지 못했다. 당시 일본 경제의 가장 큰 걸림돌은 엔고(高)였다. 엔고는 수출 기업의 가격 경쟁력약화, 수익성 저하, 투자·고용 위축 등으로 이어졌다. 1998년 전후로는 상품과 서비스 가격이 지속적으로 하락하는 디플레이션 국면에 진입했다.

이에 일본은행은 세계 최초로 제로금리 정책을 도입했다. 2008년 금융위기·2011년 동일본 대지진 등은 장기 침체를 고착화시켰고, 2013년 일은이 내놓은 대규모 국채 매입, 마이너스 금리, 장단기 금리 조작(YCC) 등 전례 없는 완화 정책도 그 효과가 기대에 못 미쳤다.

전환점은 2022년 전후였다. 러시아의 우크라이나 침공과 코로나19 이후 수요 회복이 맞물리며 글로벌 원자재 가격이 급등했고, 일본 역시 수입 물가를 중심으로 인플레이션 압력이 뚜렷해졌다. 엔화 약세도 구조적으로 굳어졌다. 현재 엔·달러 환율은 155엔대에서 움직이고 있다.

▶엔고 기대 속 재정 부담 우려 시각 교차 =이번 금리 인상은 엔화를 달러 대비 강세로 돌려세우고, 인플레이션을 억제하는 데 일정 부분 기여할 수 있을 것으로 보인다. 단, 이미 3분기에 마이너스 성장을 기록한 일본 경제에는 추가적인 부담으로 작용할 가능성도 있다.

금리 인상은 일본 국채 금리와 정부의 차입 비용을 끌어올린다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 일본 정부의 총부채는 올해 1450조엔(약 1경3726조원)을 넘어설 전망이며, 국내총생산(GDP) 대비 부채 비율은 229%로 주요 선진국 가운데 가장 높다.

재무부에 의하면 장기금리가 2025년도의 2%에서 2028년도에 걸쳐 2.5%로 오른다고 가정하면, 이자지급비는 지난해 7조9000억엔(약 74조8000억원)이었던 것이 2028년도에는 16조1000억엔(약 152조4000억원)으로 급증한다.

가계와 기업의 부담도 커진다. 주택금융지원기구에 따르면 2024회계연도 말 개인 주택담보대출 잔액은 227조엔(약 2149조원)으로 역대 최대 규모다. 이는 버블 붕괴 직전인 1989년의 두 배를 웃돈다.

기업 대출 역시 코로나19 이후 높은 수준을 유지하고 있다. 2024회계연도 기준 기업 차입금 잔액은 630조엔(약 5967조원)으로 사상 최대다.

▶다음 금리인상 언제? ‘내년 3분기설’ 유력=이날 일은의 금리인상에도 매파적 기조는 제한적일 것이라는 전망이 우세하다. 일본 국채 수익률과 국내 금융 여건, 물가상승 등을 고려하면 금리인상을 신중하게 판단할 수밖에 없다는 것이다. 10년 만기 일본 국채 수익률은 17일 기준 1.98% 수준(장중 1.9% 후반)으로, 지난해 같은 시점보다 거의 0.9%포인트나 오른 상태다.

물가상승을 감안하면 이번 금리인상 이후에도 실질금리는 여전히 마이너스 수준일 것으로 보인다. 일은은 근원 물가상승률을 2026 회계연도에 1.8%, 2027 회계연도에는 2.0%로 전망했다. 이는 긴축을 신중하게 진행될 것이라는 전망을 뒷받침한다.

이 같은 전망을 종합하면 내년 추가 금리 인상은 3분기가 될 것이란 의견이 우세하다. 네덜란드의 투자은행 ING는 지난 17일(현지시간) 보고서에서 “시장은 대체로 내년 6월에 추가 금리 인상을 예상하지만, 일본은행이 다음 금리 인상을 단행할 가능성은 10월에나 있을 것으로 보인다”고 발표했다.

3분기 정도면 일은이 금리인상의 영향을 평가할 시간이 충분하다는 것이다. 3~4월에 노사 임금교섭을 거쳐 임금 수준이 결정되고, 엔화 환율의 변동까지 고려하고 나면 3분기께 조심스런 인상을 단행할 것이라는게 전문가들의 분석이다. 정목희 기자