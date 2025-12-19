원자력안전위원회는 19일 회의를 열고 울산 울주 새울 원자력발전소 3호기 운영 허가 안건을 논의해 허가 여부를 결정한다고 밝혔다. 2016년 착공을 시작한 새울 3호기는 한국형 원전(APR1400)으로 발전 용량은 1400㎿급이다. 사진은 새울 3, 4호기 원전 건설 전경. [원자력안전위원회 제공]


