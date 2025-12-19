[헤럴드경제 스포츠팀] 두산건설(대표이사 이정환)은 19일 연말을 맞아 본사에서 임직원과 두산건설 We’ve 골프단 선수들이 한자리에 모여 절임 배추를 버무리고 포장하는 ‘사랑의 김장 나눔’ 행사를 진행했다.

두산건설은 창립 65주년의 의미를 담아 김장김치 650kg을 마련해 의미를 더했다. 겨울철 어르신들의 건강과 안전을 고려해 방한 용품도 함께 마련했다. 해당 물품은 국제개발협력 NGO ‘지파운데이션’을 통해 경기도 의정부시 녹양종합사회복지관에 전달됐다. 지파운데이션은 국내외 취약계층을 지원하는 국제개발협력 NGO로, 복지 지원과 긴급구호 등 다양한 나눔 활동을 전개하고 있다.

이날 행사에는 두산건설 We’ve 골프단의 이율린, 박혜준, 김민솔 프로 등 4명이 함께 했다. 특히 2025년 두산건설과 함께 출발한 신입사원들과 올해 KLPGA 투어에서 첫 승을 거둔 선수 3명이 동참해 행사에 온기를 보탰다. 이들은 한 해 동안의 성장을 돌아보고, 나눔을 통해 새로운 다짐을 나누며 뜻깊은 시간을 보냈다.

행사에 참여한 박혜준은 “태어나서 오늘 처음으로 김장을 해봤는데, 생각보다 힘들어서 김장 김치를 보내주시는 분들에게 감사한 마음이 들었다”며 “저희가 직접 담근 김치가 어르신들 겨울 나시는 데 도움이 되길 바란다”고 소감을 밝혔다. 김민솔은 “두산건설 임직원 분들과 함께 김장을 하며 대화도 나누고 기부도 할 수 있어서 즐거운 시간이었다”고 전했다.

두산건설은 나눔 문화 확산을 위해 올 한해 주거 취약계층 지원, 청각장애 아동 후원, 산불·호우 피해 지원 등 다양한 분야에서 사회공헌 활동을 이어왔다. 연말연시에도 임직원 급여의 끝전을 모은 ‘두산건설 우수리 적립금’과 두산건설 We’ve 골프단이 2025년 한 해 동안 조성한 ‘버디기금’을 바탕으로 소외계층을 위한 기부를 이어갈 계획이다.