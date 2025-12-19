임직원과 두산건설 We’ve 골프단 4인 참여

[헤럴드경제=김희량 기자] 두산건설은 연말을 맞아 본사에서 ‘사랑의 김장 나눔’ 행사를 진행했다고 19일 밝혔다.

두산건설은 이번 행사에서 창립 65주년의 의미를 담아 김장김치를 650kg을 마련했다. 또 겨울철 어르신들의 건강과 안전을 위한 방한용품도 함께 준비했다. 해당 물품은 국제개발협력 NGO(비정부기구) ‘지파운데이션’을 통해 경기도 의정부시 녹양종합사회복지관에 전달됐다. 지파운데이션은 국내외 취약계층에게 긴급구호 등 다양한 나눔 활동을 전개하고 있다.

행사에는 이정환 대표이사를 비롯한 임직원, 두산건설 We’ve 골프단의 이율린·박혜준·유현주·김민솔 프로 등이 함께했다. 이들은 한 해 동안의 성장을 돌아보고 나눔을 통해 새로운 다짐을 나누며 뜻깊은 시간을 보냈다.

두산건설은 나눔 문화 확산을 위해 올 한해 주거 취약계층 지원, 청각장애 아동 후원, 산불·호우 피해 지원 등 다양한 분야에서 사회공헌 활동을 이어왔다. 연말연시에도 임직원 급여의 끝전을 모은 두산건설 우수리 적립금과 두산건설 We’ve 골프단이 2025년 한 해 동안 조성한 버디기금을 바탕으로 소외계층을 위한 기부를 이어갈 계획이다.

두산건설 관계자는 “창립 65주년의 의미를 나눔으로 마무리하고자 임직원과 골프단, 신입사원들이 한마음으로 김장을 담갔다”며 “앞으로도 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 힘이 될 수 있는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.