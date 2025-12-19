[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 19일 오후 수영구 호메르스 호텔에서 글로벌 정보기술(IT) 기업 마이크로소프트(MS)와 협력해 추진한 ‘마이크로 소프트 데이터센터 아카데미(MS DCA)’ 1기 교육생 28명의 수료식을 개최한다고 밝혔다

‘마이크로소프트 데이터센터 아카데미’는 지난 9월부터 운영된 데이터센터 전문 인력 양성 프로그램으로, 서버·네트워크·클라우드 분야 이론과 실습을 포함한 총 450시간의 실무 중심 무료 교육 과정이다. 이번 수료생 28명은 해당 교육과정을 성공적으로 이수한 청년 인재들로 이 가운데 다수는 (재)부산정보산업진흥원이 운영한 ‘그린데이터센터 전문 인력 양성 교육’과 연계해 참여했다.

이날 수료식에서는 교육생들이 5개 팀으로 수행한 프로젝트 성과 발표회도 함께 열렸으며, 우수 프로젝트 1개 팀에 ‘부산광역시장상’이 수여된다. 팀별 프로젝트는 ▷게임 서버 호스팅 서비스 ▷외국인 관광객 전용 시각체험형 관광지도 플랫폼 ▷하이브리드 클라우드 기반 티켓팅 시스템 구축 등 클라우드·네트워크 분야의 현장성을 반영한 실무형 과제로 구성됐다.

이날 프로젝트 성과 발표를 포함한 교육 성과를 종합적으로 평가해 부산마이크로소프트 데이터센터 현장 인턴십 참여자 6명을 이달 말 선발할 예정이다. 선발된 교육생은 내년 1월부터 3개월간 부산 마이크로소프트 데이터센터에서 근무하며 현장 실무 경험을 쌓게 된다.

시는 해당 인턴십이 향후 정규 취업으로 연계될 수 있는 발판이 될 것으로 기대하며, 나머지 수료생들에게도 기업 채용 정보 제공 등 취업 지원을 지속해 나갈 계획이다. 한편 시는 내년 상반기 중 ‘마이크로소프트 데이터센터 아카데미’ 2기 교육생 모집할 계획이다.

조정명 마이크로소프트 동북아시아 지역 데이터센터 커뮤니티 총괄은 “마이크로소프트는 지역 인재 육성과 지속 가능한 디지털 기반시설 확충을 통해 커뮤니티와 함께 성장해 나가고 있으며, 부산 청년들이 글로벌 데이터센터 기술 인재로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.