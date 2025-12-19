[헤럴드경제=김주리 기자] 중국의 한 전시회에서 어린아이가 진열장을 건드려 고가의 수제 금관이 파손되는 사고가 발생했다.

18일(현지시간) 로이터 등에 따르면, 사회관계망서비스 블로거 장카이이(Zhang Kaiyi)는 지난 13일 베이징에서 주최한 전시회에서 발생한 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개했다.

영상에는 한 어린이가 진열장을 붙잡고 여러 차례 흔들거나 만지작거리며 장난을 치는 모습이 담겼다. 이 과정에서 진열장의 보호 덮개가 무너지면서 내부에 전시돼 있던 금관이 바닥으로 떨어졌다.

파손된 금관은 장카이이의 조각가 남편이 직접 디자인해 수작업으로 제작한 결혼 예물로, 약 2kg의 금이 사용된 것으로 전해졌다. 해당 전시회는 장카이이 부부가 주최한 행사로, 별도의 입장료는 받지 않았다.

장카이이는 “관람 시 작품을 만지지 말아 달라”고 당부하면서 피해액을 계산하는 방법에 대해 조언을 구했다. 그러자 일부 중국 네티즌들은 장카이이 어린 아이를 비난하기 위해 영상을 공개한 것 아니냐는 비판을 제기했고, 전시장 관리가 부실했다는 지적까지 나왔다.

논란이 확산하자 장카이이는 해당 금관이 보험에 가입돼 있으며, 아이 가족에게 보상을 요구한 적도 없다고 해명했다. 중국에서 약 2kg의 금 장신구를 수리하는 비용은 수천만 원에 달하는 것으로 알려졌다.