고용부 장관상도 함께 수상 내년 2월 27일까지 이벤트

[헤럴드경제=김은희 기자] 하나은행은 고용노동부가 주관하는 퇴직연금사업자 평가에서 은행권 최초로 3년 연속 우수사업자로 선정되며 고용부 장관상을 수상했다고 19일 밝혔다.

하나은행은 이를 기념해 내년 2월 27일까지 개인형퇴직연금(IRP)과 확정기여형(DC) 퇴직연금 가입 손님을 대상으로 이벤트를 연다.

개인형IRP의 경우 ▷100만원 이상 신규가입(자동이체 5만원·1년 이상) ▷1000만원 이상 타 금융기관 연금계좌 가져오기 ▷1000만원 이상 퇴직금 입금 중 한 가지를 충족하고 하나원큐 애플리케이션(앱)을 통해 응모한 손님 중 1500명을 추첨해 스타벅스 커피쿠폰 7매를 증정한다.

DC 손님의 경우 ▷1000만원 이상 가입 ▷1000만원 이상 타 금융기관 DC에서 하나은행 DC로 이전 ▷1000만원 이상 확정급여형(DB)에서 DC로 전환 후 입금 중 한 가지를 충족하고 하나원큐 앱을 통해 응모하면 된다. 1000명 한정으로 스타벅스 커피쿠폰 7매를 준다.

하나은행 연금사업단 관계자는 “퇴직연금사업자 평가에서 3년 연속 우수사업자라는 신뢰를 이어갈 수 있었던 것은 손님 여러분의 변함없는 믿음 덕분”이라며 “더 많은 손님이 차별화된 연금 자산관리 서비스를 경험할 수 있기를 기대한다”고 전했다.