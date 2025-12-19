인공지능 표준 우수 사용사례 ‘최우수상’ 국제 표준 적극 도입하고 준수한 공로

[헤럴드경제=김광우 기자] 롯데이노베이트는 지난 18일 르메르디앙 서울 명동 호텔 미드센추리 홀에서 열린 ‘산업인공지능표준화 포럼 총회 2025’에서 ‘AI Standard Excellent Usecase(인공지능 표준 우수 사용사례)’ 부문 최우수상을 수상했다고 19일 밝혔다.

산업인공지능표준화 포럼에서는 국내 업체, 연구기관과 전문가들이 모여 산업 현장에 실제로 적용할 수 있는 AI 표준 개발과 확산을 위해 노력을 이어가고 있다. 해당 총회는 인공지능 기술이 급속한 산업 전반 확산에 대응해, 국내 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 산업 융합 AI 국제표준 개발 및 실질 사례 공유를 목적으로 운영하고 있다.

국가기술표준원이 주최하고 한국산업기술시험원이 주관하는 이번 행사에는 국가기술표준원장, 한국표준협회(KSA)원장, KTL원장, KTC원장 등이 참석했다. 2021년 처음 시작된 산업인공지능표준화 포럼은 국내에서 유일하게 민간 중심으로 운영되는 산업 AI 표준화 네트워크로, 산업계가 실제로 쓸 수 있는 표준을 만들고 지원하는 허브 역할을 해오고 있다.

롯데이노베이트는 ISO/IEC 42001(인공지능 경영관리시스템), ISO/IEC 23894(인공지능 위험 관리) 등 주요 국제 표준을 적극 도입하고 준수한 공로로, ‘AI Standard Excellent Usecase(인공지능 표준 우수 사용사례)’ 부문의 최우수 기업에 선정됐다.

ISO/IEC 42001은 AI의 책임 있는 개발과 사용을 위해 조직 전체의 인증을 의미한다. 또한 ISO/IEC 23894는 AI 시스템의 개발 전 주기 과정에서 발생할 수 있는 위험 관리 체계의 표준 인증이다. 올해 처음 신설된 이 상은 산업 현장에서의 표준 준수와 활용을 가장 두드러지게 실천한 기업에 수여된다.

시상식에서는 오현식 롯데이노베이트 AI Tech Lab 상무가 대표로 상을 받았다. 이어 ‘AI 표준 활용사례 및 기업이 바라는 국제표준 방향’을 주제로 기조연설을 진행해 업계의 이목을 끌었다.

오 상무는 “에이전틱 AI 시대와 곧 도래할 피지컬 AI 시대에는 인공지능이 다양한 산업 분야에 폭넓게 활용됨에 따라, 글로벌 수준의 표준 준수가 한층 더 중요해질 것”이라며 “앞으로도 글로벌 AI 표준을 준수하고 적극적으로 활용해 국내외 산업의 디지털 혁신을 이끌어가겠다”고 말했다.