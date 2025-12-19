노벨화학상 수상자 로버트 후버 박사도 증자 참여… 지분율 64%로 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 혁신신약 개발 기업 큐리언트는 독일 자회사 QLi5 테라퓨틱스가 18일 현지에서 주주총회를 열고 약 626만 유로, 한화 약 108억 원 규모의 제3자배정 유상증자를 결의했다고 19일 밝혔다.

이번 증자를 통해 큐리언트의 QLi5 지분율은 기존 약 58%에서 약 64%로 상승한다. 특히 QLi5 공동 창업자이자 1988년 노벨화학상 수상자인 로버트 후버 박사가 이번 유상증자에 참여하면서, 회사의 기술력과 성장 가능성에 대한 신뢰를 재확인했다는 평가다.

QLi5는 이번에 확보한 자금을 바탕으로 차세대 항체-약물 접합체(ADC) 플랫폼인 ‘프로테아좀 저해제(Proteasome Inhibitor, PI) 기반 페이로드’ 기술 개발에 속도를 낼 계획이다. 해당 플랫폼은 기존 ADC 치료제의 내성 문제와 효능 한계를 극복할 수 있는 대안으로 주목받고 있다.

앞서 QLi5는 지난 10월 미국 보스턴에서 열린 ‘AACR-NCI-EORTC 2025’ 국제학회에서 PI 페이로드 기반 ADC의 전임상 연구 결과를 공개했다. 발표에 따르면 PI 페이로드는 엔허투 등 기존 토포아이소머레이즈1 저해제 기반 ADC에 내성을 보이는 동물 모델에서도 우수한 항암 효과를 나타냈다. 또 특정 암종에 국한되지 않고 다양한 세포 유형과 표적 모델에서 효능을 입증하며, 범용적으로 활용 가능한 ‘제너럴 페이로드’로서의 가능성을 확인했다.

QLi5는 큐리언트가 독일 막스플랑크연구소와 리드디스커버리센터, 로버트 후버 박사와 함께 설립한 합작법인이다. 후버 박사는 세포 내 단백질 분해 기구인 프로테아좀의 3차원 구조를 세계 최초로 규명한 구조생물학 분야의 권위자로, 해당 원천 기술은 QLi5 연구의 핵심 기반으로 활용되고 있다.

큐리언트는 이를 토대로 기존 프로테아좀 저해제가 가진 부작용 한계를 개선하고, 다양한 암종으로 적응증을 확장할 수 있는 차세대 저해제 개발을 추진해 왔다.

남기연 큐리언트 대표는 “이번 유상증자는 단순한 자금 조달을 넘어, PI 기전 기술을 차세대 ADC 페이로드로 본격 육성하기 위한 전략적 결정”이라며 “로버트 후버 박사의 지속적인 참여와 막스플랑크연구소의 연구 네트워크를 기반으로 글로벌 ADC 시장에서 경쟁력을 갖춘 플랫폼으로 성장시키겠다”고 말했다.