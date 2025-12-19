[편집자주] ‘사람을 살리는 숲, 숲을 살리는 국민’ 산림관리 패러다임이 변화하고 있다.

산림청은 정부 업무보고를 계기로 중점 추진 과제를 발표했다. 산림재난으로부터 국민의 생명과 안전을 지키고, 산림을 국민 삶의 질 향상을 위한 핵심 자원으로 육성하겠다고 한다.

산림은 이제 경영의 시대에서 벗어나 활용의 시대로 변화를 꾀하고, 이와 맞물려 산림정책도 선진국으로 가기 위해 변화해야 할 때다.

본지는 내년도 산림청이 추진할 Ⅰ‘국민안전 수호’, Ⅱ ‘국민행복 증진’, Ⅲ ‘민생경제 회복’, Ⅳ ‘기후위기 극복’, Ⅴ ‘지역소멸 대응’ 전략 정책의 주요 내용을 총 5회의 연제로 정리한다.

Ⅳ. 기후위기 극복을 위한 산림의 탄소·생물다양성 전략 강화

- 국내외 탄소흡수원 확대와 목재산업 고도화로 기후 대응력 제고

산림청은 기후위기 극복의 일환으로 국산 목재의 고부가가치 이용으로 목재주권 확보 등에 나선다 (국내 목재를 활용한 한그린 목조관 전경).
[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 지난 11일 ‘정부 업무보고’를 통해, 탄소흡수·목재이용 등 산림의 기후대응 기능을 강화하는 ‘기후위기 극복’ 중점추진과제를 발표했다. 핵심 내용은 ▷ 국내외 산림의 탄소흡수 확대 및 생물다양성 보전, ▷ 국산 목재의 고부가가치 이용으로 목재주권 확보다.

▶ 국내외 산림의 탄소흡수 확대 및 생물다양성 보전

산림청은 국내 산림의 탄소흡수력을 유지·증진하기 위해 ‘심고-가꾸고-베고-이용하는’ 선순환 산림경영을 활성화한다. 산불피해지에는 탄소흡수력이 높은 활엽수 조림을 확대하고, 혼합림 조성과 숲의 재해 대응력 강화도 병행한다. AI·위성 등을 활용한 신규 조림적지 발굴과 기후적응 우수 수종 공급으로 신규흡수원을 확보한다.

국외에서는 라오스·온두라스 등 REDD+ 협력국과의 세부사업을 본격 이행해, 2030년까지 약 340만tCO2 감축이 가능할 것이란 전망이다.

베트남·과테말라 등과는 사업타당성 조사를 진행하고, 양해각서 체결도 추진한다. 또한 UNFAO, 프랑스 등과 협력해 산불정보 교류와 아시아 산불전문가 양성 등 국제 산림문제 해결에도 기여한다.

생물다양성 보전을 위해 보전가치 높은 산림을 보호구역·OECM으로 확대 지정하고, 기후위기에 취약한 고산 침엽수종 7종(구상나무 등)의 보전도 강화한다. 국립완도난대수목원(2026), 국립새만금수목원(2027) 등 기후대별 수목원도 확충해 생물다양성 전략(30by30)을 실현해 나갈 계획이다.

▶ 국산 목재의 고부가가치 이용으로 목재주권 확보

산림청은 국산 목재를 건축·가구 등 고부가가치 용도로 우선 활용하고, 연료 등 저부가가치 용도는 후순위로 이용하는 단계적 전략을 추진한다. 산림청-국토부 공동의 ‘목조건축 활성화 법률’ 제정을 통해 목조건축 정책기반을 정비하고, 44개소의 지역 목조건축 랜드마크 조성을 추진 중이다. 학교시설 목조화를 위한 미래건축기술 개발도 병행한다.

또한 미이용 산림자원의 자원화센터 등 이용 기반 구축을 통해, 바이오매스 활용기반도 촉진한다. 노후 가공설비 개선과 권역별 산업거점 조성으로 목재산업의 경쟁력을 강화하고, ‘한木’ 브랜드 육성 및 온·오프라인 플랫폼도 구축한다.

목재제품의 품질기준을 정비하고, 불법유통 차단을 통해 국민 안전과 산업 보호를 병행한다. 국민 체험 중심의 목재문화 확산과 ‘생활 속 탄소중립’ 제도도 추진해, 목재이용에 따른 탄소저장과 지원금 혜택이 연결되도록 할 계획이다.


