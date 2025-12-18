[헤럴드경제=함영훈 기자] ‘분천산타마을’이 오는 20일 문을 연다. 2025~2026 테마는 ‘산타와 함께하는 겨울 이야기’이다. 내년 2월 15일까지 58일간 운영한다.

개장일에는 산타마을 마스코트인 ‘레노와 친구들’ 마칭 밴드의 퍼레이드를 시작으로 산타 어린이 시상, 분천 군민 산타 감사장 수여식, 봉꽃송이 청소년 합창단 공연 등이 예정돼 있다.

24~25일엔 봉화지역 예술인 공연, 뽀로로싱어롱 공연 등 핵심 이벤트가 열린다. 두 달 가까운 축제기간 내내 산타편지, 퍼레이드, 게릴라 이벤트, 푸드 트럭 등이 펼쳐진다.

관심을 모으는 이벤트는 재작년, 작년에 이어 올해도 핀란드 공식 인증 산타가 행사장을 찾아 20일부터 25일까지 ‘산타클로스 스튜디오’에서 관람객들과 함께 대화하고 사진 촬영하는 것.

20일부터 25일까지 겨울왕국 ‘산타클로스 스튜디오’에서 오전 10시부터 오후 5시까지 핀란드 공인 산타와 함께 기념사진을 촬영할 수 있다.

인근 어린이집과 지역 아동을 분천산타마을로 초청하는 ‘산타의 비밀 크리스마스 파티’는 23일 열린다.

산타가 아이들 질문에 직접 답하는 Q&A와 단체 촬영이 진행되며 아이들에게 소중한 크리스마스 추억을 선사한다.

분천산타마을의 새로운 심장 ‘겨울왕국’은 축제 기간에 맞춰 관광객에게 문을 연다. 겨울왕국 사계절 썰매장은 눈이 적게 내리는 날에도 스릴 넘치는 썰매 체험을 즐길 수 있도록 조성됐다.

올해 처음 시도하는 눈꽃 스케이트장은 하천 위에 20m×40m 규모로 조성되는 대형 얼음썰매장이다.

겨울왕국 광장에는 ‘산타 센터피스’가 조성된다. 대형 트리와 조형물이 어우러진 센터피스 주변에는 아이들이 뛰놀고 가족·연인이 자연스럽게 쉴 수 있는 라운지 공간이 펼쳐진다.

센터피스 주변에서는 페이스페인팅, 산타 삐에로 공연 등 무료 체험 프로그램이 상시 운영된다.

‘산타의 행복 우체국’에서는 컬러링 엽서를 작성하면 내년 산타마을 개장 전 초청장이 함께 발송된다.

크리스마스 전후 4차례 특별 공연도 선보인다. 개장식은 20일 산타마을 마스코트 ‘레노와 친구들’ 마칭밴드 퍼레이드를 준비한다. 24일 김유하, 뤼시올, 봉화 지역 예술인 등이 참여하는 음악 공연이 진행된다.

25일 크리스마스 당일에는 어린이 전용 공연인 ‘뽀로로 싱어롱’이 오전 11시, 오후 1시 30분 두 차례 펼쳐진다. 27일에는 새해 희망을 기원하는 공연이 마련된다.