아침 최저기온은 -6∼4도…낮 최고기온은 5∼14

[헤럴드경제=김영철 기자] 목요일인 18일은 부산의 낮 기온이 14도까지 오르는 등 오후부터 추위가 한풀 누그러질 전망이다.

아침 최저기온은 -6∼4도, 낮 최고기온은 5∼14도로 예보돼 평년(최저 -9∼1도, 최고 2∼10도)보다 다소 높겠다.

전국이 대체로 맑겠고 동해안은 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다. 새벽에는 경북 동해안과 울산에 0.1㎜ 미만 빗방울이 내리겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보일 것으로 예상된다. 다만 국내 미세먼지가 축적되면서 서울·경기도는 새벽까지, 강원 영서·충북·영남권은 오전까지 ‘나쁨’ 수준이겠다.

강원 내륙과 전라권 내륙에는 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 시야 확보에 유의해야 한다.

또 중부 내륙과 남부 높은 산지를 중심으로는 기존에 내렸던 눈이 얼었다 녹았다를 반복하며 빙판길과 도로 살얼음이 생기는 곳도 있겠으니 교통안전에 유의해야 한다고 기상청은 설명했다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.0m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼2.0m로 예상된다.