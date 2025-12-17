아침 -6∼4도, 대부분 지역 ‘영하’…낮 최고 5∼14도

[헤럴드경제=김영철 기자] 목요일인 18일 출근길에도 짙은 안개를 조심해야 한다.

18일 새벽부터 오전까지 강원내륙과 호남내륙에 가시거리를 200ｍ 미만으로 떨어뜨리는 짙은 안개, 나머지 지역에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼겠다.

기상청은 “강과 호수, 골짜기에 인접한 곳에는 안개가 더 짙게 끼겠다”면서 “기온이 낮은 지역은 지면에 안개가 얼어붙으면서 길이 빙판이 되거나 도로에 살얼음이 끼겠으니 주의해야 한다”고 당부했다.

미세먼지는 전국이 ‘좋음’ 또는 보통‘ 수준이겠으나 서울과 경기는 새벽까지, 강원영서·충북·영남은 오전까지 ’나쁨‘ 수준으로 짙겠다.

18일 기온은 평년기온보다 높은 수준을 유지하겠으나, 아침에는 영하까지 떨어지겠다. 17일과 비교하면 아침 기온이 하루 새 5∼10도 낮아지겠으니 주의가 필요하다.

18일 전국 아침 최저기온은 -6∼4도, 낮 최고기온은 5∼14도일 것으로 예상된다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 ▷서울 -2도와 7도 ▷인천 -2도와 6도 ▷대전 -3도와 9도 ▷광주 0도와 11도 ▷대구 -1도와 11도 ▷울산 1도와 13도 ▷부산 4도와 14도다.

동해안에 18일까지 너울이 유입돼 높은 물결이 강하게 밀려오겠다.

동해중부해상에 17일 밤까지, 동해남부북쪽해상에 18일 새벽까지 바람이 시속 30∼60㎞(9∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ로 높게 일겠으니 항해나 조업 시 유의해야 한다.