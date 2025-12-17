[헤럴드경제=민성기 기자] ‘나 혼자 산다’ 측이 방송인 박나래 하차 후 처음으로 무지개 회원들의 단체 사진을 공개했다.

17일 MBC ‘나 혼자 산다’ 공식 SNS에는 “필승! 무지개 회원들은 민호 회원님에게 인수인계 받아 해병대 전우들과의 일상을 널리 알릴 것을 명 받았습니다!! 이에 신고합니다!”라는 글과 함께 사진 한 장이 올라왔다.

사진에는 ‘나 혼자 산다’ 멤버들이 나란히 서서 경례 포즈를 취한 모습이 담겼다. 크리스마스 시즌 장식이 더해진 스튜디오에서 전현무, 코드 쿤스트, 샤이니 민호, 옥자연, 박지현, 기안84 등이 함께했고, 옥자연은 멤버들 가운데 유일한 홍일점으로 눈길을 끌었다.

제작진은 “민호 회원님과 그 시절을 함께했던 전우들. 웃음 보장 100% 필승 조합”이라며 “이번 주 금요일 밤 11시 10분 ‘나 혼자 산다’에서 확인해 달라”고 덧붙였다. 해시태그로는 “열정도_인수인계_완료”를 남기며 분위기를 더했다.

한편 최근 박나래는 전 매니저 갑질, 불법 의료 시술, 회삿돈 횡령 등 각종 의혹에 휩싸였다. 이 의혹들을 제기한 전 매니저들은 박나래를 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 혐의로 고소했으며 박나래도 공갈 혐의로 맞고소, 활동을 중단했다. 이후 박나래는 ‘나 혼자 산다’ 출연진 명단에서도 동행 9년 만에 삭제됐다.