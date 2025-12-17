“힘의 균형 깨지면 약육강식…단결·협상 길 열어야” 한 장관 “실패 용인 문화부터…불필요 업무 축소”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 이재명 대통령이 “고용 중심 사회에서 창업 중심 사회로 바뀌고 있다”며 창업·재기 지원 체계를 ‘근본적으로’ 바꾸라고 주문했다. 이 대통령은 “정말 중요한 요소는 한 번 실패하면 재기 못하게 하는 경우가 있다는 것”이라며 “한 번 실패하면 평생 빚쟁이가 되는 구조를 바꿔야 한다”고 강조했다.

이 대통령, 고용 사회에서 창업 사회로

이 대통령은 17일 오전 세종시 ‘정부세종컨벤션센터’에서 진행된 중소벤처기업부 업무보고에서 “실패한 사람이 성공할 가능성이 높다. 실패의 자산이 있기 때문”이라며 “재도전 펀드를 늘리고, 평가를 할 때 실패하면 플러스 점수를 주는 것도 타당하다”고 말했다. 실패 경험이 ‘감점’이 아니라 ‘학습’으로 인정받는 구조를 정부가 먼저 설계해야 한다는 취지다.

공정·상생 의제도 강하게 꺼냈다. 이 대통령은 “공정한 시장질서는 힘이 대등할 때 작동한다”며 “힘의 우열이 나면 약육강식이 이뤄지고, 시장 실패를 유인한다. 힘의 균형을 잡아주는 것이 정부의 역할”이라고 했다. 납품·가맹·대리점 구조에서 약자가 집합적으로 협상할 길을 열어야 한다는 취지로 “원칙 허용이고 예외 통제로 바꿔야 하지 않나”라고도 했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관은 이에 대해 “정부의 방침 때문이라고 보인다”며 “현장에서 지난 3년간 유럽에 있다 한국에 와서 보니까 혁신 벤처가 왜 이렇게 죽었을까 생각했다. 스타트업에 대한 방향성이 제시되지 않았고 AI도 없었다”고 진단했다. 이어 “빠르게 성과가 날 수 있는 쪽으로 투자가 간 것 같다”며 “AI GPU 확보 등도 있다”고 덧붙였다.

조직 운영 방식에 대해서도 이 대통령과 한 장관의 시각이 맞물렸다. 이 대통령은 “안 급한 일 30% 줄이기는 중기부가 해야 할 것 같다”고 하자, 한 장관은 “불필요한 회의를 없애고, 제일 어려운 게 데이터를 보면서 일을 하는데 (시일이 많이 지난) 2022년, 2023년 데이터를 보면서 일을 하려니 어렵다”며 “소상공인은 체계적인 데이터 구축 없으면 어렵다”고 했다.

‘성장사다리 복원’ 내건 중기부…창업·재기에 예산 집중

중기부는 ‘2026년도 업무보고’ 주요 내용을 발표하며 비전을 ‘중소·벤처·소상공인 성장사다리 복원’을 제시했다. 4대 과제로는 ‘활기찬 소상공인’, ‘창업·벤처 활성화’, ‘제조 중소기업 혁신과 성장’, ‘공정과 상생성장 생태계’를 내걸었다.

정책 방향은 ‘성장 촉진·성과 중심 전환’, ‘지역 생태계 지원 확대’, ‘데이터 기반 수요자 중심 서비스 혁신’으로 정리했다. 정부·지방정부 지원사업 정보를 통합 제공하고 AI 추천 기능을 붙이는 ‘중소기업 통합지원 플랫폼’을 구축해 신청서류를 평균 9개에서 4.4개로 50% 이상 줄이겠다는 목표도 제시했다.

올해 성과로는 소비 촉진과 혁신 엔진 재가동을 내세웠다. ‘코리아 그랜드 페스티벌’과 ‘상생페이백’, 온누리상품권 환급행사 등을 통해 총 14.1조원의 소비 촉진 효과를 냈다고 밝혔고, ‘스타트업 원스톱 지원센터’ 운영과 중소기업 R&D 예산 확대, 모태펀드 제도 개선 등을 성과로 제시했다.

지역 기반 창업 활성화도 주요 과제다. 중기부는 ‘로컬 창업가’를 매년 1만명 발굴하고, 창업 아이디어 오디션을 통해 창업가를 연 1000명 발굴하며, 재도전 기업을 위한 전용 펀드와 종합지원센터도 구축한다. 벤처·스타트업 분야에서는 모태펀드 예산을 확대하고 모태펀드가 위험 손실을 우선 부담하는 방안을 마련했다.

또 정부가 스타트업의 첫 구매자가 되는 공공구매 제도 개편도 추진한다. 제조 중소기업 분야에서는 지역 중소기업 스마트공장 1만2000개를 구축하고, 대기업과 연계한 상생형 스마트공장을 확대한다. 중소기업이 중견기업으로 도약할 수 있도록 100개사를 3년간 연속 지원하는 ‘점프 프로그램’도 확대한다.

공정·상생 분야에서는 기술 탈취에 대해 최대 20억원의 과징금과 벌점을 부과하고, 정부 사업 참여 제한 등 제재 수단을 강화한다. 불공정 피해 구제 기금도 신설한다.

한 장관은 “중기부가 중소·벤처·소상공인의 성장사다리를 복원하기 위해 최선을 다할 것”이라며 “2025년이 위기 극복과 회복의 해였다면, 2026년부터는 성장으로 나아갈 때”라고 강조했다.