베트남 쌀국수 전문 브랜드 포메인(PhoMein)은 12월 16일, 화성시동탄노인복지관 소담 경로식당에서 ‘포메인 사랑나눔 DAY’를 열고 지역 어르신들을 대상으로 쌀국수와 짜조 튀김 총 400인분을 무료로 제공하는 급식 봉사활동을 진행했다.

이번 봉사활동은 겨울철을 맞아 지역 어르신들에게 따뜻한 식사를 전하고자 마련된 사회공헌 활동으로, 단순 후원이 아닌 포메인 본사 ㈜데일리킹 임직원들이 직접 참여해 조리와 배식을 진행하는 방식으로 운영됐다.

㈜데일리킹 관계자는 “추운 겨울을 보내고 계신 어르신들께 따뜻한 한 끼로 마음을 전하고 싶었다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 꾸준히 실천해 나가겠다”고 밝혔다.

포메인은 이번 ‘사랑나눔 DAY’를 계기로 지역사회와 연계한 사회공헌 활동을 지속적으로 이어갈 계획이다.

한편 ㈜데일리킹은 포메인 브랜드를 20년간 운영해온 외식 프랜차이즈 기업으로, 산업통상자원부가 지정한 복귀기업(리턴기업)이다. 지난 11월 충남 서천군과 총 541억 원 규모의 투자협약(MOU)을 체결하고, 면과 라이스페이퍼 등 핵심 제품을 직접 생산하는 스마트 라이스 누들 공장 신설을 통해 국내 생산 체계 구축을 추진하고 있다.