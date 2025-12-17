- 31일까지 코레일톡과 홈페이지서…경품 추첨 이벤트도

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국철도공사(코레일)가 오는 31일까지 ‘코레일 기차여행’ 홈페이지 만족도를 조사한다고 17일 밝혔다.

이번 설문은 지난 2월 홈페이지 개편 이후 고객 의견을 직접 듣고, 이용 편의성과 콘텐츠(여행상품, 관광열차, 외국인 전용 철도이용권 ‘코레일 패스’ 등) 품질을 높이기 위해 마련했다.

조사 항목은 ▷정보콘텐츠 ▷디자인 ▷이용 편리성 ▷종합 만족도 등 23개 문항이다. 모바일 앱 ‘코레일톡’과 코레일 기차여행 홈페이지에서 누구나 참여할 수 있다.

참여 고객 중 300명을 추첨해 커피 기프티콘을 제공할 예정이다.

코레일은 접수된 의견을 향후 서비스 개선에 반영해 기차여행을 떠나는 고객이 더욱 편리하게 홈페이지를 이용할 수 있도록 할 계획이다.

이민성 코레일 고객마케팅단장은 “국민들의 소중한 의견을 반영해 더욱 편리하고 유용한 기차여행 콘텐츠를 제공할 수 있도록 설문에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.