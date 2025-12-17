시술 편의성 극대화한 임플란트 시스템

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 디지털 임플란트 전문기업 ㈜디오의 ‘UniCon’ 임플란트가 지난 5일 유럽연합(EU)로부터 MDR(Medical Device Regulation) 인증을 획득했다고 17일 밝혔다.

UniCon은 시술 편의성을 극대화한 임플란트 시스템으로, 임플란트 픽스처와 상부 구조 결합부에 ‘황금 각도’로 불리는 11° 커넥션을 정밀하게 구현해 시술 편의성과 장기적 안정성을 동시에 확보했다. 특히 픽스처와 보철물을 연결하는 단일 커넥션 설계를 적용해 임상 효율성을 크게 높였다는 평가를 받고 있다.

MDR 인증은 미국 식품의약국(FDA) 인증에 준하는 수준으로 세계 주요 인증기관과 글로벌 시장에서 높은 신뢰도를 갖는다. 최근 아시아, 중동, 아프리카 등 글로벌 시장에서 MDR 인증은 필수 요건으로 자리 잡았으며, 전 세계 바이어와 딜러사들은 제품 선택 시 MDR 인증 여부를 1차 기준으로 삼는 경우가 많다.

김종원 디오 대표는 “UniCon은 차세대 주력 제품으로 글로벌 시장에서 점유율을 크게 확대하는 견인차 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.