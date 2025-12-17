2040년 울산도시기본계획 발표 세계적 인공지능·산업 도시 목표 ‘2도심·4부도심·7지역 공간’ 구축

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 ‘인공지능(AI)수도 울산’, ‘산업수도 울산’ 건설로 2040년 생활인구 158만명의 영남권 초광역 중심도시로 도약한다는 ‘2040년 울산도시기본계획(안)’을 17일 발표했다.

2040년 도시기본계획(안)은 울주군청사와 덕하역 일원 2곳을 ‘지역중심’에 추가해 지역 공간을 ‘2도심·4부도심·7지역중심’으로 구축하겠다는 것이 핵심이다. 이를 통해 방문인구 23만6000명을 포함해 158만명의 생활인구가 활동하는 영남권 초광역 중심도시로 도약한다는 계획이다.

또 세계 중심에 우뚝 서는 ‘인공지능(AI)수도‧산업수도’를 위해 ▷다양한 일자리가 넘치는 인공지능(AI) 산업도시 ▷국제 경쟁력을 갖춘 초광역 중심도시 ▷모두가 편안하고 즐거운 품격도시 ▷안전한 친환경 안심도시를 4대 목표를 설정했다.

먼저 ‘다양한 일자리가 넘치는 인공지능(AI) 산업도시’ 구현을 위해서는 주력산업의 구조 고도화를 추진하고 RE100(재생에너지 100% 사용) 산업단지를 조성한다.

‘국제 경쟁력을 갖춘 초광역 중심도시’ 조성을 위해서는 울산 수소 융복합밸리와 울산 유(U)-밸리 산업단지, 성안·약사 산업단지 등 709만㎡ 규모의 지역 전략사업을 추진한다. 서부권은 영남권 초광역 중심도시, 북부권은 자족형 첨단산업 복합도시, 남부권은 국가기간산업 배후 신도시로 육성한다.

‘모두가 편안하고 즐거운 품격도시’를 위해서는 반구천 암각화 세계유산 등재와 연계한 관광 산업을 육성하고, 시민과 관광객이 찾는 수변 공간을 새롭게 정비한다. 국제행사 유치와 체육 기반 확충을 통해 스포츠 선진 도시로 육성하고, 영남알프스와 일산유원지 등을 산악·해양 레저 관광 거점으로 조성한다.

‘안전한 친환경 안심도시’ 구축을 위해 ‘탄소중립 도시 울산’ 실현을 목표로 2040년까지 온실가스 배출량을 45% 감축한다. 인공지능(AI) 기반 국가산업단지 안전관리 고도화와 원전 안전 체계 강화, 일·생활·휴식 전반에 걸친 인공지능 기반 구축과 융복합도 추진한다.

울산시는 19일 오후 2시 ‘2040년 울산도시기본계획(안)’에 대한 시민 공청회를 가지고 내년 1월 5일까지 주민 의견을 청취한다. 공청회 발표 자료는 시민 누구나 시청 도시계획과와 각 구·군에서 열람할 수 있다.

김두겸 울산시장은 “풍요롭고 희망찬 울산의 미래를 위해 지역 특성과 미래 변화를 고려하고 시민의 의견을 반영해 도시공간 및 도시발전 정책을 펼치겠다”고 말했다.