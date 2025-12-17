맞춤형 디스플레이 설루션 지원 인테리어·주행환경 한차원 높여 “고객 취향 맞춘 탑승 경험 제공”

페라리가 차세대 모델에 삼성디스플레이의 차량용 OLED 패널을 채택했다고 17일 밝혔다. 페라리는 삼성디스플레이의 패널이 차량 인테리어의 심미적 가치를 높이고 한 차원 높은 수준의 주행 환경을 제공할 것으로 기대했다.

에르네스토 라살란드라 페라리 최고 연구개발 총괄은 “얇고 가벼운 OLED 패널 설계 및 제조 분야에서 삼성디스플레이가 보유한 광범위한 전문성은 페라리의 차세대 모델 내 디지털 환경을 발전시키는 데 있어 명백한 플러스 요인이었다”며 “럭셔리 세그먼트에서는 고객의 탑승 경험을 향상하는 것이 핵심이며, 자동차 업계에서 전례 없는 맞춤형 최첨단 디스플레이 설루션을 도입하는 데 삼성의 지원이 필수적이었다”고 설명했다.

삼성디스플레이는 양사 협력이 자사의 기술적 리더십을 알리는 기회가 될 것으로 기대했다.

박진우 삼성디스플레이 유럽비즈니스팀장은 “페라리는 모터스포츠의 탁월함이 무엇인지를 정의해 왔다”며 “페라리의 차량과 브랜드 모두 열정, 끊임없는 혁신, 그리고 최고가 되겠다는 의지를 구현하고 있고 이는 삼성디스플레이가 추구하는 가치와도 깊이 일맥상통한다”고 말했다.

그러면서 “페라리와 삼성디스플레이는 한계를 뛰어넘고, 끊임없이 배우며, 업계의 새로운 표준을 정립한다는 유사한 사고방식을 공유하고 있다”며 “이번 파트너십을 통해 소비자에게 탁월한 가치를 제공하고, 차세대 디스플레이 혁신 분야의 리더로서 삼성디스플레이의 입지를 더욱 공고히 할 것”이라고 덧붙였다.

페라리는 이번 협업이 디지털화, 사용자 경험(UX), 프리미엄 브랜딩 등 자동차 산업의 흐름을 반영한다고 강조했다. 양사는 산업 간 기술 교류를 통해 차세대 자동차 혁신을 이끌어나갈 계획이다.

라살란드라 총괄은 “럭셔리 세그먼트에서는 고객의 취향에 완벽히 맞춘, 몰입감 높은 탑승 경험이 점차 중요해지고 있다”며 “페라리는 삼성의 OLED 기술을 활용함으로써 더 유연한 맞춤형 디스플레이를 제공할 수 있게 됐고 이를 통해 독창적인 레이아웃과 고도로 개인화된 운전자·동승자 인터페이스를 구현함으로써 차량의 미학과 기능을 모두 향상할 수 있게 됐다”고 말했다.

박 팀장은 “전동화, 소프트웨어 중심 차량(SDV)의 부상, 인공지능 및 빅데이터 처리 기술의 급속한 발전으로 인해 자동차는 단순한 이동 수단을 넘어 업무공간, 몰입형 생활 공간에 이르기까지 자율적이고 역동적인 공간으로 진화하고 있다”며 “페라리와 삼성디스플레이는 기존 자동차 디스플레이를 넘어선, 새로운 차원의 차별화가 필요하다는 점을 인식하고 있다”고 설명했다.

박 팀장은 삼성디스플레이의 전략을 ‘DRIVE’로 요약했다. 이는 ▷디자인과 견고한 신뢰성 ▷지능형 안전 ▷탁월한 시각적 경험 ▷확장성을 의미한다. 그는 “페라리의 대담한 비전과 삼성디스플레이의 최첨단 기술을 결합함으로써 차량 내 경험의 새로운 시대를 열고 고객들에게 진정으로 새롭고 흥미로운 영감을 불어넣을 수 있을 것이다”고 포부를 밝혔다. 권제인 기자