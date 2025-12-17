車공조 ‘분산배치형 HVAC’ 공개

현대위아는 현지시간 다음 달 6일부터 9일까지 미국 라스베가스 컨벤션센터(LVCC)에서 열리는 ‘CES 2026’에 참가(부스 조감도)한다고 17일 밝혔다. 현대위아는 이번 전시회에서 자동차에서 이전까지 볼 수 없었던 완전히 새로운 자동차 열관리 시스템과 구동 부품을 선보인다. 현대위아가 CES에 참가하는 것은 이번이 처음이다.

현대위아는 CES 2026에서 ‘연결의 여정’ 이라는 주제로 전시관을 꾸린다. 현대위아가 집중하고 있는 사업 분야인 열관리 시스템, 구동부품, 로봇 분야에서 새로운 기술로 모빌리티 생태계의 미래를 보여준다는 계획이다. 특히 각 제품이 미래 모빌리티에서 어떻게 작동하는지 관람객이 직접 체험할 수 있도록 선보일 예정이다.

먼저 미래형 자동차 공조 시스템인 ‘분산배치형 HVAC(Heating, Ventilating, Air Conditioning)’을 최초로 공개한다. 분산배치형 HVAC은 인공지능(AI)을 활용해 모든 탑승자에게 최적화한 온도의 공기를 제공하는 것이 특징이다. AI가 탑승객의 체온, 외부 환경, 사용자 데이터를 분석해 독립된 공조 제어를 하는 방식이다.

현대위아는 이번 CES에서 미래 열관리 기술을 직접 체험할 수 있도록 한 ‘열관리 체험형 차량’도 선보인다. 현대위아 관계자는 “미래차에서 볼 수 있는 공조시스템과 구동 부품 등을 모두 현대위아 전시장에서 확인할 수 있다”고 말했다. 서재근 기자