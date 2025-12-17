유조선 봉쇄·입국금지…대외압박 동시 가동 원유유출 차단 마두로 정권 고사작전 돌입 시리아 등 고위험국 5개국 입국금지 추가도

도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 베네수엘라 정권을 ‘외국 테러 단체(FTO)’로 지정하고, 제재 대상 유조선의 출입을 전면 봉쇄한다고 밝혔다.

미군이 베네수엘라 인근 카리브해에서 군사력 시위를 벌이며 마약 운반이 의심되는 선박을 격침하고 유조선을 나포한 데 이어, 베네수엘라 정권을 해외 테러조직으로 지정함으로써 니콜라스 마두로 정권 고사작전에 돌입했다는 분석이 나온다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “베네수엘라는 남미 역사상 최대 규모의 함대에 의해 완전히 포위돼 있다”며 “그 규모는 더 커질 것이고, 그들이 받게 될 충격은 지금까지 경험하지 못한 수준일 것”이라고 밝혔다. 이어 “이 조치는 그들이 미국으로부터 훔쳐 간 모든 석유와 토지, 자산을 반환할 때까지 계속될 것”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 마두로 정권을 겨냥해 “불법적인 마두로 정권은 훔친 유전에서 나온 석유로 정권을 유지하고, 마약 테러리즘과 인신매매, 살인과 납치를 지원하고 있다”고 비판했다. 그는 “미국의 자산을 탈취한 행위는 물론 테러리즘과 마약 밀수, 인신매매 등 여러 이유로 베네수엘라 정권을 외국 테러 단체로 지정했다”고 설명했다.

이에 따라 미국은 베네수엘라로 들어가거나 베네수엘라에서 출항하는 제재 대상 유조선에 대해 ‘전면적이고 완전한 봉쇄’를 명령했다.

공식적으로는 제재 대상 유조선에 한정된 조치지만, 미국의 강경한 압박을 감안할 때 베네수엘라산 원유 수송에 나설 외국 선박이 사실상 사라질 가능성이 커, 실질적으로는 베네수엘라를 오가는 유조선 전반을 차단하는 효과를 낼 것으로 보인다. 베네수엘라 정권의 최대 자금줄인 석유 수출을 차단해 마두로 정권을 고사시키겠다는 의도가 분명히 드러난 대목이다.

트럼프 대통령은 “미국은 범죄자나 테러리스트, 또는 적대적 정권이 미국을 약탈하거나 위협하는 것을 결코 허용하지 않을 것”이라며 “우리의 석유와 토지, 그 밖의 자산은 모두 즉시 미국으로 반환돼야 한다”고 거듭 주장했다.

한편 트럼프 행정부는 이날 시리아 등 5개국을 추가로 입국 금지 대상 국가로 지정하는 포고령에도 서명했다. 국가 안보와 공공 안전에 위협이 된다고 판단되는 고위험 국가에 대한 입국 제한을 강화하기 위한 조치다.

이번 결정에 따라 부르키나파소, 말리, 니제르, 남수단, 시리아 등 5개국 국민의 미국 입국이 전면 금지된다. 팔레스타인 자치정부(PA)가 발급한 여행 문서를 소지한 개인 역시 입국이 제한된다. 기존에 전면 입국 금지 대상이었던 이란, 예멘, 아프가니스탄 등 12개국에 대한 조치는 유지된다.

또 라오스와 시에라리온은 부분 제한국에서 전면 금지국으로 재분류됐으며, 부룬디·쿠바·토고·베네수엘라는 기존의 부분 제한 조치가 유지된다. 투르크메니스탄은 비이민 비자 제한이 해제됐지만 이민 관련 제한은 계속된다. 앙골라와 나이지리아 등 15개국은 새롭게 부분 제한 대상에 포함됐다.

다만 이번 포고령에는 미국 영주권자와 유효한 비자 소지자, 외교관·선수 등 특정 비자 소지자, 미국의 국가 이익에 부합하는 경우에 대한 예외 조항도 포함됐다.

트럼프 대통령은 포고문에서 “테러 공격을 기도하거나 국가 안보와 공공 안전을 위협하는 외국인으로부터 미국 국민을 보호하는 것이 미국의 정책”이라고 밝혔다. 정목희 기자