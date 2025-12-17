원달러 환율, 1470원 돌파… 비용 증가 요인 저성장 고착 우려감↑… 인구위기도 문제 금융 지원 및 세부담 완화 해달라 1순위

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업들이 내년 경영 최대 부담 요인으로 ‘고환율’에 따른 원자재·물류비 급등을 지목했다. 최근 원달러 환율은 1470원대를 돌파했다. 고환율은 원자재 수입에서 원료비 인상 요인이 된다. 중기업계는 내년 한국경제 최대 위기 요인으로는 ‘저성장 고착화’를 1위로 꼽았다. 이재명 정부의 중기 정책에 대해선 10곳 중 7곳이 ‘잘한다’고 답했다.

중소기업중앙회는 지난 4일~5일 중소기업 300곳을 대상으로 실시한 ‘정부의 중소기업 정책에 대한 중소기업계 인식조사’ 결과, 응답 기업의 50.7%가 2026년 가장 우려하는 경영 애로사항(복수응답)으로 ‘고환율 등 원자재·물류비 부담’을 꼽았다고 17일 밝혔다.

이어 ‘인건비 상승’(40.0%), ‘인력난 확대’(30.4%), ‘노동·환경·안전 등 과도한 규제’(24.1%), ‘금융비용 부담’(22.6%) 순으로 응답이 이어졌다. 고환율에 따른 수입 원자재 가격 상승, 물류·운송비 부담 확대가 기업 경영 전반에 직격탄이 되고 있다는 뜻으로 해석된다.

거시경제 전망도 녹록지 않았다. 응답 기업들은 내년 한국경제에 가장 큰 위기 요인으로 ‘저성장 고착화’(26.7%)를 1순위로 꼽았다. 뒤이어 ‘저출산·고령화 등 인구위기’(24.1%), ‘대·중소기업 양극화 확대’(22.9%), ‘고관세 등 보호주의 확산’(17.7%) 등이 뒤를 이었다. 중소기업계에선 성장률이 낮은 수준으로 고착될 경우 내수 회복이 지연되고 투자·고용 여력도 위축돼, 중소기업의 체력이 빠르게 소진될 수 있다는 경계감이 반영된 것으로 보인다.

정책 수요는 ‘부담 완화’에 집중됐다. 내년 정부가 중점 추진해야 할 중소기업 정책으로는 ‘금융 및 세금 부담 완화’가 43.2%로 가장 높은 응답률을 기록했다. 이어 ‘노동정책 유연화’(37.7%), ‘인력난 완화’(26.1%), ‘환율 및 원자재 수급 안정화’(25.5%) 순으로 조사됐다. 비용 상승과 인력 수급 불안을 완화할 정책 처방이 필요하다는 주문이 강하게 드러난 셈이다.

이재명 정부의 중소기업 정책 전반에 대한 평가는 비교적 긍정적으로 나타났다. 이번 조사에서 응답 기업 10곳 중 7곳(73.6%)은 이재명 정부 출범 이후 중소기업 정책에 ‘만족’(매우 만족 11.6%·다소 만족 62.0%)한다고 답했다. 정부가 가장 잘한 중소기업 정책으로는 ‘중소기업 R&D 예산 복원 및 AI 전환 등 혁신 지원’(58.3%)이 가장 많았고, ‘미국 상호관세 피해 대응’(40.9%), ‘상생금융지수 법제화 등 금융환경 개선’(28.7%), ‘창업·벤처기업 활성화 정책 추진’(20.3%) 등이 뒤를 이었다.

중기업계의 정부 정책 만족도는 대체로 높았다. 중기중앙회가 윤석열 정부 출범 1년 후인 지난 2023년 5월에 실시한 ‘윤석열 정부 중소기업 정책 만족도 및 정책 과제 조사’에서도 77.6%가 ‘만족한다’고 답했다. 당시 가장 잘한 중소기업 정책(복수 응답)으로는 근로 시간 유연화 등 노동개혁 원칙 수립(57.8%)이 가장 많았다.

김기문 중소기업중앙회장은 “중소기업인들은 R&D 예산 복원과 상호관세 피해 대응 등 이재명 대통령의 중소기업 정책에 만족하고 있다”며 “앞으로도 정부와 중소기업 간 활발한 소통으로 저성장 고착화, 인구 위기, 환율과 원자재 급등 등 중소기업계의 산적한 문제들을 해결할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.