아동 및 청소년 관련기관 반경 500m 이내 거주 제한

[헤럴드경제=양대근 기자] 국민의힘 김재섭 의원(서울 도봉갑)은 성범죄로 형 또는 치료감호를 선고받는 자에 대해, 반경 500m 이내에 아동 및 청소년 관련기관 등이 없는 주소지에서만 거주할 수 있도록 하는 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 일부개정안을 대표발의했다고 17일 밝혔다.

현행법은 성범죄자의 재범을 방지하기 위해 아동 및 청소년 관련기관 등에 대한 취업 또는 사실상 노무 제공을 일정 기간 제한하도록 하고 있지만, 아동과 청소년 보호를 위한 실질적인 예방 조치로는 한계가 있다는 지적이 지속돼 왔다.

실제로 아동 및 청소년 관련기관 주변은 통학로, 놀이터, 학원가 등으로 구성돼 있어 성범죄자의 상시적 접근 가능성이 높고, 이는 지역사회 전체의 불안으로 이어지고 있다.

이에 김 의원은 법원이 성범죄 사건 판결 시, 재범 위험성이 현저히 낮거나 특별한 사정이 없는 한 일정 기간 동안 반경 500m 이내에 아동 및 청소년 관련기관이 없는 주소지에서만 거주하도록 하는 이번 개정안을 마련했다. 거주자 제한 기간은 최대 10년으로 하되, 전문가 의견을 바탕으로 재범 위험성을 종합적으로 고려할 수 있도록 했다.

김 의원실이 ‘성범죄자 알림e’를 통해 확인한 바에 따르면 전국 광역단체별 10만명당 성범죄자 수는 충청남도 8.61명, 전북특별자치도 8.57명, 강원특별자치도 7.36명 순으로 높게 나타났다. 이는 지역별로 아동과 청소년의 생활권 인근에 성범죄자가 거주할 가능성이 결코 낮지 않음을 보여준다. 또한 서울특별시의 고지 대상 성범죄자는 369명으로 전국 전체 2846명 중 약 13%를 차지해 수도권 역시 예외가 아님이 확인됐다.

김 의원은 “아동과 청소년의 성범죄 예방은 사후 처벌을 넘어, 일상 공간에서의 위험 요인을 사전에 차단하는 것이 핵심”이라며 “취업은 제한하면서 거주는 사실상 방치하는 현 제도로는 아이들을 충분히 보호하기 어렵다”고 지적했다.

이어 “이번 개정안은 성범죄자의 생활 반경을 합리적으로 제한함으로써 아동·청소년이 안심하고 생활할 수 있는 최소한의 안전망을 구축하려는 것”이라며 “재범 위험이 낮은 경우에는 예외를 두는 등 기본권 침해를 최소화하면서도 보호의 실효성을 높이는 균형 잡힌 제도”라고 덧붙이며, “앞으로도 현장의 우려와 제도적 공백을 면밀히 살펴, 아이들을 두텁게 보호할 수 있는 입법에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.