프리미엄 LTD 라인 전면에…프리미엄 매장 확대 목표

[헤럴드경제=박연수 기자] LF의 글로벌 스포츠 브랜드 ‘리복’은 프리미엄 라인 ‘리복 LTD(LEARN, TEST, DESIGN)’를 강조한 새로운 콘셉트의 매장을 부산 신세계백화점 센텀시티점 3층에 열었다고 17일 밝혔다.

리복은 이번 ‘리복 LTD 플래그십 스토어 1호점(사진)’을 브랜드 리빌딩의 출발점이자 글로벌 디자이너·로컬 브랜드 협업을 집중적으로 선보이는 ‘콜라보레이션 허브’로 운영할 계획이다. 향후 전국 주요 상권으로 확장 가능한 플래그십 모델로 자리매김한다는 전략도 세웠다.

51평 규모로 구성된 매장에서는 프리미엄 LTD 라인을 비롯해 글로벌 콜라보레이션 컬렉션, 스페셜 에디션 등 한정 제품을 만날 수 있다. ‘디자인 실험실(Lab)’ 콘셉트로 리복의 세계관을 표현한 VP존, 디지털 스크린, 아이코닉 아카이브 모티프를 배치했다.

리복 관계자는 “센텀시티점은 리복의 새로운 브랜드 방향성을 가장 명확하게 보여줄 수 있는 공간”이라며 “리복 LTD가 지향하는 퍼포먼스·라이프스타일·아카이브 패션 콘셉트와 가장 높은 시너지를 낼 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 리복은 신규 매장을 기념해 LTD 라인 26SS 신상 단독 발매, 낫포너드 콜라보 라인 단독 재발매, ‘클럽C 85 트리플 블랙’ 단독 재발매 등 다양한 혜택을 마련했다. 일정 금액 이상 구매하면 최대 20% 할인 혜택을 제공한다.