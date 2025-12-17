도로 침하, 지반침하 등의 사고 발생 사전에 예방하여 구민 안전 선제적 대응 성북구 차량 통행량 및 유동 인구가 많은 구간 공동 조사 실시 완료

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구가 지하 안전에 대한 사회적 관심이 높아지는 가운데 도로 함몰의 주요 원인으로 지목되는 노면 하부 공동을 선제적으로 탐지하고 사고를 예방하기 위한 정밀 조사를 마무리했다.

성북구는 지난 7월부터 지역 내 주요 도로를 대상으로 ‘노면 하부 공동조사’를 실시해 최근 전 구간 조사를 완료했다고 밝혔다.

이번 조사는 통행 불편과 안전사고를 사전에 차단하기 위한 선제적 조치로, 구는 총 2억7200만 원의 용역비를 투입했다.

조사 대상은 정릉로, 월곡로, 화랑로, 동소문로 등 차도 폭 8m 이상이면서 차량 통행량이 많은 주요 도로와 마을버스 노선이 포함된 이면도로 40개 구간, 유동 인구가 많은 보도 구간 20개소, 열선 설치 구간 37개소 등으로, 차로 환산 기준 총 146km에 달한다.

구는 지표투과레이더(GPR·Ground Penetrating Radar) 장비를 활용해 ▲지하 매설물의 정확한 위치 ▲공동의 위치와 규모 ▲지반 침하 우려 구간 등을 정밀 조사했다. 그 결과, 노면 하부 공동 총 35개소를 발견했다.

이 가운데 비교적 규모가 작은 공동 30개소는 유동성 채움재를 활용해 즉시 복구를 완료, 규모가 큰 공동 5개소에 대해서는 굴착 조사를 실시해 발생 원인을 분석하고 지반 침하로 이어질 수 있는 사고 가능성을 사전에 차단했다.

성북구 관계자는 “노면 하부 공동 조사는 2026년에도 지속적으로 추진할 계획”이라며 “지반 이상 징후를 실시간으로 감지하는 매립형 AIoT(인공지능 융합기술) 도입 등 신규 사업을 통해 도로 함몰 위험을 더욱 체계적으로 관리해 나가겠다”고 밝혔다.

이어 “구민의 생명과 재산 보호를 최우선 가치로 삼아, 보이지 않는 위험까지 사전에 차단하는 안전관리 정책을 지속적으로 추진하겠다”며 “모두가 안심하고 생활할 수 있는 안전한 성북구 조성에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.