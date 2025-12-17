방문건강관리사업 서울시 평가 ‘우수구’ 선정 AI-IoT 기반 어르신 건강관리사업 보건복지부 ‘우수사례’ 선정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 서울시 2025년 방문건강관리사업 평가에서 ‘우수구’로, 보건복지부 주관 ‘AI-IoT 기반 어르신 건강관리사업’에서는 ‘우수사례’로 각각 선정되며 방문 및 비대면 건강관리 분야에서 성과를 인정받았다.

이번 성과는 취약계층과 만성질환자를 대상으로 한 체계적인 방문건강관리와, 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술을 접목한 맞춤형 건강관리 서비스가 지역사회 건강 수준 향상에 기여한 점을 인정받은 결과다.

중랑구는 방문간호사를 중심으로 고혈압·당뇨병 등 만성질환 관리에 집중하며 개인별 건강상태에 맞춘 상담과 지속적인 관리 서비스를 제공해 왔다. 그 결과 전년 대비 고혈압 조절률이 53.3%에서 56.6%로 3.3%, 당뇨병 조절률은 65.5%에서 67.1%로 1.6% 향상되는 성과를 거뒀다.

또 AI-IoT 기반 어르신 건강관리사업을 방문건강관리 서비스와 연계해 운영, 혈압·혈당·활동량 등을 측정하는 IoT 기기를 활용한 실시간 건강 모니터링과 전문가의 비대면 관리 서비스를 제공했다. 이를 통해 어르신들의 자가 건강관리 역량을 높이고, 건강 이상을 조기에 발견할 수 있는 관리 체계를 구축했다는 평가를 받았다.

류경기 중랑구청장은 “이번 선정은 주민 건강을 최우선 가치로 두고 현장에서 꾸준히 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 첨단 기술과 방문형 서비스를 결합한 맞춤형 건강관리를 강화해 구민 모두가 건강한 지역사회를 만들어 가겠다”고 전했다.