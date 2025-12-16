당무감사위, 친한계 김종혁 윤리위 회부…‘당원권 정지 2년’ 권고

[헤럴드경제=김해솔 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표는 16일 당무감사위원회가 김종혁 전 최고위원에 대해 ‘당원권 정지 2년’을 권고하자 “민주주의를 돌로 쳐 죽일 수 없다”고 했다.

한 전 대표는 이날 오후 페이스북에 이같이 적었다.

앞서 이호선 당무감사위원장은 이날 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 기자회견을 열고 김 전 최고위원을 당헌·당규 및 윤리 규칙 위반 혐의로 윤리위원회에 회부, 당원권 정지 2년의 징계를 권고키로 했다고 밝혔다.

이 위원장은 지난 15일 개인 블로그에 “소가 본래 (들이) 받는 버릇이 있고, 임자(주인)가 그로 말미암아 경고까지 받았음에도 단속하지 않아 사람을 받아 죽인다면, 그 소는 돌로 쳐 죽일 것이고 임자도 죽일 것”이라고 썼다.

이는 구약 성경(출애굽기)을 인용한 것인데 정치권에서는 한 전 대표 측을 겨냥한 것이라는 해석이 나왔다. 당무감사위는 한 전 대표 가족 연루 의혹이 있는 ‘당원게시판 사건’도 조사 중이다. 한 전 대표는 이를 다시 인용하며 당무감사위 결정을 비판한 것으로 보인다.

친한계도 반발하고 나섰다. 한지아 의원은 페이스북에 “김 전 최고위원의 당원권 정지는 단순한 징계가 아니다”라며 “당의 생각과 다르다는 이유로, 불편한 목소리를 침묵시키려는 의도로, 표현의 자유를 당의 기준에 맞춰 선별적으로 허용하겠다는 위험한 신호”라고 적었다.