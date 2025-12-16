하나회 해체·금융실명제 “헌정사 거대 전환점”

[헤럴드경제=양대근 기자] 조국혁신당 조국 대표는 16일 서울 동작구 김영삼민주센터를 찾아 “김영삼 전 대통령께서 민주주의 회복을 위해 싸워왔던 결기만큼은 항상 배워야 한다고 생각한다”고 밝혔다.

조 대표는 이날 김덕룡 김영삼민주센터 이사장을 만나 “창당 직후부터 김대중 전 대통령뿐 아니라 김영삼 전 대통령 정신을 잇겠다고 공언해왔다”며 “두 분 모두가 대한민국 민주주의 발전을 이룬 거인이라고 생각한다”고 말했다.

조 대표는 “정치를 시작할 때부터 김 전 대통령님의 유명한 말씀 ‘대도무문’(大道無門·큰 길에는 문이 없다는 뜻) 정신, 큰 정치를 하겠다는 마음을 감히 먹었다”며 “작은 정당이긴 하나 정파적 기준으로 사람을 가리지 않고 큰 정치를 해보려 노력해보려고 한다”라고도 했다.

김 전 대통령의 하나회 해체, 금융실명제 시행을 언급하면서는 “대한민국 헌정사의 거대 전환점이었다고 생각한다”고 평가했다.

또 “최근 윤석열 내란으로 온갖 생각이 드는데 김 전 대통령이 살아계셨다면 내란에 대해, 윤석열·김건희 부부에 의한 각종 부패와 전횡에 대해 어떤 말씀을 하셨을까 생각해보게 된다”라고 했다.

김 이사장은 “김 전 대통령께서 민주화운동에 헌신했던 역할이나 문민정부 세운 후의 개혁작업 등 업적에 대해 충분히 이해하고 계신 것 같다”며 감사를 표했다.

그는 올해 김 전 대통령 서거 10주기를 맞아 업적이 재평가되기를 바란다고 전하며 “김 전 대통령은 보수 정당의 지도자이시긴 하지만 어디까지나 민주적인 보수, 개혁적인 보수, 중도적인 보수의 길을 걸어왔던 분”이라고 강조했다.

이날 김영삼민주센터 방문에는 조국혁신당 서왕진 원내대표, 신장식 최고위원, 황운하·김재원 의원 등도 함께했다.