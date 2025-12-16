[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 16일 산격청사에서 신세계사이먼, ㈜신세계, 미국 사이먼프라퍼티 그룹, 대구도시개발공사와 대구 동구와 함께 대구 안심뉴타운 내 ‘대구 프리미엄 아울렛’ 건립을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

이번 협약에 따라 신세계사이먼은 대구 안심뉴타운 유통상업용지(4만1134㎡)에 대구 프리미엄 아울렛을 건립한다.

영업면적 약 1만3000평(4만2900㎡) 규모로 글로벌 패션 및 F&B 브랜드 등 200여 개 국내외 유명브랜드가 입점하는 프리미엄 쇼핑 공간이 조성될 예정이다.

신세계사이먼은 2005년 신세계그룹과 미국 프리미엄 아울렛 1위 기업인 사이먼프라퍼티 그룹이 합작해 설립한 기업으로, 2007년 여주 프리미엄 아울렛을 시작으로 국내에 프리미엄 아울렛 개념을 도입해 국내 아울렛 시장의 판도를 바꾸고, 시장 트렌드를 선도해 왔다.

올해 창립 20주년을 맞은 신세계사이먼은 ‘프리미엄 아울렛 2.0 시대’를 선언하며 글로벌 최고 수준의 국내 핵심 광역상권 신규 출점을 발표했고 대구가 그 첫 번째 대상지로 선정됐다.

대구 프리미엄 아울렛은 뛰어난 접근성을 바탕으로 도심형 쇼핑몰과 교외형 프리미엄 아울렛의 장점을 결합한 새로운 형태의 쇼핑센터로 건립될 예정이며 2028년 개장을 목표하고 있다.

대구시와 동구, 대구도시개발공사도 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 각종 인허가 절차 및 관련 기관과의 협의 등을 원스톱으로 지원할 방침이다.

김영섭 신세계사이먼 대표는 “대구 프리미엄 아울렛이 성공적으로 오픈할 수 있도록 최선을 다하겠다“며 ”이를 통해 신규 고용 창출과 상생협력을 통한 지역경제 활성화에도 앞장서겠다”고 밝혔다.

김정기 대구시장 권한대행은 “대한민국을 대표하는 프리미엄 복합 생활문화공간이 조속히 건립될 수 있도록 사업 추진에 모든 행정적·정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.