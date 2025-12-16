“지역경제 살리는 새로운 지역상생 모델 만들겠다”

[헤럴드경제(연천)=박준환 기자]연천군(군수 김덕현)이 지난 15일 행정안전부 주관 지방살리기 자매결연 우수사례 공모에서 대우건설(대표 김보현)과의 지역상생 자매결연 협약 내용을 근거로 우수사례에 최종 선정됐다.

이번 공모는 연천을 포함한 인구감소지역 등 141개 지방자치단체를 대상으로 했으며, 자매결연 활성화를 위한 지역상생 프로그램 운영 및 계획 우수사례를 심사해 총 10개 지자체를 선정했다.

연천군과 대우건설은 내수 회복과 지역경제 활성화를 위한 소비진작 정책의 일환으로 지난 11월 자매결연 협약을 체결했으며, 지속가능한 협력 모델인 ‘일사일촌’ 프로그램 개발 및 구축에 관해 지속 논의해 왔다.

양 기관은 지속가능한 협력 모델을 만들기 위해 올해 안에 지역상생 프로그램 세부계획 및 일정을 확정할 계획이며, 구체적인 계획에는 플로깅(줍깅) 행사, 찾아가는 고향사랑기부제 운영 등이 포함될 예정이다.

김석인 연천군 미래전략담당관은 “이번 자매결연은 단순한 협약을 넘어 대우건설과 연천군이 함께하는 지속 가능한 협력 모델로 자리 잡기를 기대한다”며 “대우건설과 함께 연천의 지역경제를 살리는 새로운 지역상생 모델을 만들어 나가겠다”고 전했다.